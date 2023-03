Folla per il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia

PISA

Oltre duecento person all’inaugurazione del comitato elettorale di Fratelli d’Italia, in via Battelli 3, in vista delle amministrative a Pisa del 14-15 maggio 2023. Il comitato sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina. Tra i presenti tanti cittadini, esponenti del partito, candidati consiglieri, il consigliere regionale Diego Petrucci, il sindaco Michele Conti. "Ho cercato, in questi 5 anni, di tenere insieme il Centrodestra per creare una classe dirigente all’altezza della città - ha detto Conti - Siamo stati ostaggio in passato, di un sistema che ha impedito a Pisa di crescere. Se come Centrodestra ci riconfermiamo a Pisa, vinceremo poi la regione e nel 2024 molti comuni potranno passare al centrodestra". L’assessore Latrofa ha ricordato come Pisa sia considerata una delle prime tre città per transizione ecologica". Mentre il coordinatore provinciale di FdI Marco Rusconi ha sottolineato come l’amministrazione di Pisa sia "libera e senza padroni". "Al primo posto abbiamo sempre messo il sostegno alle famiglie e alla natalità", ha sottolineato la capogruppo Giulia Gambini. "Uno dei sogni che abbiamo è realizzare il Palazzo dei Congressi, con una sinergia tra pubblico e privato, all’interno del vecchio Santa Chiara", ha puntualizzato il consigliere comunale Maurizio Nerini, presidente della Commissione Urbanistica. "Sul fronte delle periferie siamo riusciti a fare quello che in 50 anni non ha mai fatto la sinistra, nelle periferie ci siamo saputi stare. Quando siamo entrati in Comune abbiamo trovato quartieri che da anni non vedevano un solo esponente dell’amministrazione", ha ricordato Rachele Compare, candidata consigliera..