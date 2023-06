Focus sulla comunità senegalese "Troppi abbandoni scolastici"

A Pisa, ci sono più senegalesi che a Firenze "una comunità quella senegalese che è ben integrata, lavora ma vede un indice di abbandono scolastico troppo, troppo alto". Lo dice Abdoul Ahad Penn il presidente della Confederazione delle associazioni senegalesi in toscana (Casto) che è un’entità che raggruppa più di 16 associazioni senegalesi in Toscana. "Pisa ha più di 5mila miei connazionali – spiega Penn – mentre Firenze si ferma sui 4mila circa. La maggior parte dei senegalesi ’pisani’ risiede tra Pontedera e Santa Croce. Lavorano in genere nel settore conciario". Questi dati vengono forniti durante la giornata "Mbebet Suba-Obiettivo domani" tenutasi alla Leopolda col contributo di Cesvot, Cgil, Comune, Arci e Uil. "La nostra comunità ha due problematiche da affrontare in maniera prioritaria - dice Penn – da un lato il lavoro che è la dignità di tutti. Gli aiuti possono esserci ma c’è bisogno di lavoro. Poi abbiamo il problema dei giovani che lasciano la scuola troppo presto perché i genitori non ce la fanno ad accompagnarli. Un grande peccato perché c’è bisogno di investire proprio sui giovani". Ibrahima Dieng, presidente Unità immigrati, aggiunge: Sono tante le difficoltà che incontriamo si va dagli alloggi, ai documenti, alla burocrazia. Per questo abbiamo organizzato questa giornata da cui uscirà un documento programmatico per cercare di risolvere, tutti assieme, queste problematiche". La giornata permetterà alla confederazione Casto di lavorare su tutti temi giudicati sensibili e importanti per la comunità senegalese e le comunità in generale , un quadro in cui l’educazione , la cultura , la cooperazione , le nuove riformi del terzo settore , i problemi amministrativi nel confronti dei nostri autorità, l’imprenditoria femminile e maschile dei immigrati , tra altri temi che saranno individualizzati e proposti al menu dei dibattiti . Questa giornata che potrebbe essere un primo edizione verrà la partecipazione di professionisti nei differenti settore scelti come temi centrali di discusso. Tra i temi affrontati c’è quello della cooperazione internazionale e dell’imprenditoria senegalese in Toscana. La giornata si è aperta come da tradizione con la preghiera dell’Iman Dembe Sene ed ha visto la partecipazione dell’assessora alle politiche sociali di Montopoli Linda Vanni, Silvia Vezzosi Cgil-Pisa, Samuele Nacci Uil-Pisa, Anna Meli Cospe onlus, Valentina Geraci Ital Hello onlus.

Carlo Venturini