Focus sui problemi della scuola con il candidato Paolo Martinelli

Il Gruppo Scuola del Pd organizza un incontro tematico sulle politiche educative a sostegno del candidato sindaco Paolo Martinelli. L’iniziativa, intitolata Voltiamo Pagina, è in programma giovedì 20 aprile alle 17.30 nella Sala Convegni della Leopolda. Con il candidato sindaco Paolo Martinelli interverranno Raffaella Curioni, assessora alle politiche educative del Comune di Reggio Emilia, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il presidente nazionale dell’associazione Diritto allo Studio Universitario Marco Moretti, già presidente delle Aziende DSU di Pisa, Siena e Firenze, e Francesco Fausto, studente liceale dei Giovani Democratici. L’iniziativa sarà aperta dal segretario Pd di Pisa Andrea Ferrante e da Cristina Giachi, presidentessa della commissione del Consiglio Regionale della Toscana competente in materia di istruzione. Dopo il confronto fra gli addetti ai lavori, il candidato sindaco Martinelli presenterà la sua visione per la città di Pisa, luogo di formazione e crescita aperta e inclusiva. "La giunta Conti - spiega Flora Gagliardi gruppo scuola Pd - ha lasciato la comunità scolastica da sola, anche negli anni della pandemia. La recente restituzione dei fondi assegnati dalla Regione per il sostegno scolastico, la chiusura di ludoteche e centri gioco, il fallimento del dopo scuola sono alla base delle proteste che riceviamo da insegnanti e famiglie, il Pd intende sostenere la comunità scolastica cittadina con il massimo impegno, semplificando le modalità di accesso ai servizi educativi, combattendo la povertà educativa, sostenendo il lavoro degli insegnanti e migliorando la cura degli ambienti scolastici. Abbiamo invitato al confronto con il candidato sindaco Paolo Martinelli alcuni protagonisti delle migliori esperienza scolastiche italiane".