Focus su Epidemiologia e intelligenza artificiale

Questa mattina alle 9.30, all Centro Congressi “Le Benedettine”, incontro dal titolo “Epidemiologia: intelligenza artificiale e nuove tecnologie per affrontare le sfide presenti e future”.

Con le tecnologie informatiche si sono parallelamente sviluppati gli strumenti a disposizione dell’epidemiologia per la raccolta e l’analisi di grandi moli di dati e per lo sviluppo e l’applicazionedi modelli predittivi. Il Covid e gli enormi sforzi della scienza e delle istituzioni per fronteggiarla, hanno dimostrato le potenzialità di tali strumenti e contribuito alla loro implementazione, anche per esigenze future. In occasione del XLVII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE), il Centro Interdipartimentale dell’Università di Pisa su “Promozione della Salute e Information Technologies” (ProSIT), presenta una panoramica di studi che mostrano le più diverse applicazioni epidemiologiche delle nuove tecnologie informatiche.

Al termine, una tavola rotonda cercherà di rispondere a domande sulle criticità di tali applicazioni nella sanità pubblica e sulle possibili soluzioni. Moderatori sono Caterina Rizzo e Alessio Bechini. Guglielmo Arzilli parlerà di “Innovazioni per la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive”, Giulia Lauretani su “La sorveglianza ambientale delle infezioni: criticità e supporto di AI”, Noemi Poma su “Approcci innovativi per la rilevazione ed il monitoraggio delle infezioni batteriche: i biosensori”, Alessandro Renda su “Progettare sistemi di AI per analizzare contenuti social riguardo al tema dei vaccini”. E ancora Matteo Tara su ni “Controllo pandemico: distanziamento sociale ottimale e la “lama del rasoio” tra impatto diretto e costi sociali”, Giulio Pisaneschi su “Controllo pandemico e costi indiretti: distanziamento sociale ottimale, tracing e colli di bottiglia ospedalieri” Luca Pappalardo “L’esperienza Big analytics nella task force Covid Big data & AI 2020-21” Marco Podda “Riposizionamento farmaci: un caso studio della task force covid-19 di Claire aI”.