Firma dell’accordo “Verso il Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa”

Calci (Pisa), 13 luglio 2023 - Promuovere e partecipare alla costituzione di un’associazione fra partner pubblici e privati quale soggetto referente del costituendo Distretto Rurale, che successivamente potrà essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente. Una volta riconosciuto, il Distretto Rurale potrà realizzare progetti di promozione e valorizzazione del territorio e della produzione agricola locale, progetti capaci di coinvolgere sinergicamente più settori economici - agricoltura in primis, ma anche artigianato, turismo e commercio – e di intercettare finanziamenti specifici. I Comuni Di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano fanno squadra e mirano alla costituzione del “Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa”. La firma dell’accordo preliminare e programmatico è stato ospitato questa mattina nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, nello splendido contesto della Certosa di Calci.

Il Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa, dunque, è per i Comuni coinvolti una nuova opportunità di sviluppo e tutela del territorio: facendo leva sulla ruralità, sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulle bellezze del proprio territorio, i Comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano avranno uno strumento in più per promuovere lo sviluppo del territorio rurale, per favorire l’integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, per salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette, oltre che per promuovere il consumo dei prodotti territoriali. MASSIMILIANO GHIMENTI (Sindaco di Calci): “Da tempo, anche a seguito di un percorso consiliare di valutazione, il Comune di Calci si era mosso per cercare di capire quale potesse essere uno strumento nuovo ed aggiuntivo per valorizzare ulteriormente i propri prodotti d'eccellenza, a partire da quelli agricoli, e con essi tutto il territorio. L'idea di optare, fra le varie possibilità, sul Distretto Rurale, forma riconosciuta e valorizzata da apposta Legge Regionale, era emersa chiaramente anche da operatori del territorio e associazioni di categoria. Abbiamo così sostenuto con convinzione il progetto e facendocene promotori, devo dirlo, abbiamo trovato da subito l’interesse e la piena sinergia dei Comuni circostanti, che ringraziamo. Il nostro grazie altresì va al Comune di Pisa, che in questa fase ha accettato di svolgere il ruolo di capofila, e all’assessore Stefano Tordella, che si è adoperato fattivamente per raggiungere il risultato di oggi, sancito con questa firma. Ora continueremo a lavorare in questa direzione perché siamo convinti che il territorio possa crescere e svilupparsi di più solo attingendo a nuove opportunità, anche di finanziamento, che è più facile ottenere se si lavora in ottica di area”. MICHELE CONTI (Sindaco di Pisa): “Quello di stamani è un accordo importante per la nostra città e i comuni dell’area Pisana, un territorio con grande vocazione agricola che viene dal passato ma che esiste ancora oggi. La tipicità e l’autenticità delle nostre produzioni agroalimentari rappresentano un valore aggiunto che va difeso e tutelato, poiché valgono anche in termini economici e occupazionali. Produzioni di eccellenza vogliono dire mantenere un forte legame con il territorio, penso all’olio, ai cereali, agli ortaggi. Mi piace ricordare il collegamento tra la tradizione pisana della cecina e la produzione dei ceci che nella piana pisana sono prodotti da decenni. L’accordo sul distretto rurale può senz’altro contribuire alla valorizzazione del territorio e della nostra enogastronomia”.

M.B.