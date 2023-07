FiPiLi, camion perde blocco di marmo. Paura tra gli automobilisti: “Poteva essere una tragedia”

Pisa, 4 luglio 2023 – “Poteva essere una tragedia”. Mattina di paura tra gli automobilisti in FiPiLi, dove all’ingresso dello svincolo Pisa Nord Est in direzione Firenze un camion ha perso un grosso blocco di marmo caduto sul guard rail a destra della corsia.

Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente e nessuno è rimasto ferito o peggio. Il mezzo pesante stava entrando in superstrada ed era diretto a Firenze quando ha perso l’enorme carico.

Lo svincolo è stato chiuso per la rimozione del blocco di marmo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Durante la mattina si sono registrate code e rallentamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale e una ditta addetta al recupero del carico.

Nonostante l’incidente non abbia causato danni a veicoli o persone, la paura degli automobilisti è stata tanta. Sui social, in particolare nel gruppo Facebook “I Dannati della Fi-Pi-Li”, tanti i post su quanto accaduto in mattinata. “Poteva essere una tragedia”. “Per fortuna è andata bene”. “Se c’era qualcuno dietro di lui come andava a finire?”, si chiedono gli utenti sui social.