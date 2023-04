Fiori, mercatini, musei aperti C’è l’imbarazzo della scelta per gli eventi a chilometro zero

di Francesca Bianchi

PISA

Sarà un week end di Pasqua davvero ricco di appuntamenti, tra la città, il litorale e il lungomonte. Nel centro storico si apre oggi il giardino fiorito di "Verde Pisa" (fino a Pasquetta): inaugurazione in piazza XX Settembre questa mattina alle 11 lungo l’asse pedonale da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il Ponte di Mezzo, passando per Corso Italia. Piante, fiori, artigianato, prodotti enogastronomici di filiera corta saranno proposti da oltre 130 espositori. Non mancheranno occasioni di approfondimento con mostre, incontri a tema e visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della città, come le mura di Pisa, l’orto botanico universitario o come la passeggiata alla scoperta degli erbi spontanei che crescono nel rinnovato Parco Europa di Cisanello. Novità di quest’anno è il nuovo settore legato al tema dei profumi, del relax dello star bene, con la presenza di aziende e operatori selezionati del benessere psicofisico e dell’olistica. Altra possibilità è quella di trascorrere i giorni di festa al Parco di San Rossore. La Tenuta è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, i barbecue si possono fare nelle apposite aree attrezzate con barriere frangivento portandosi i propri bracieri del tipo sollevati da terra, adottando le necessarie cautele e avendo cura di lasciare l’area in buone condizioni. A Pasquetta saranno consentiti i barbecue anche nel prato del rondò di Cascine Vecchie lato ovest. Al Centro visite di Cascine Vecchie si possono noleggiare biciclette, prenotare visite guidate e didattiche a piedi, in miniubus, con il trenino ecologico, con il battello: info allo 050530101, [email protected] Chi vuole godersi San Rossore in carrozza può contattare i numeri: 050.531910, 335.7113793, 330.206235 oppure scrivere a [email protected] Le guide ambientali di Equitiamo propongono tutti i giorni (Pasquetta compresa) passeggiate a cavallo (3383662431). Le guide di VadoeVedo organizzano visite guidate fino al mare sia a Pasqua sia a Pasquetta (www.vadoevedo.it)

Il Museo Nazionale di San Matteo Pisa sarà aperto sia il giorno di Pasqua che lunedì dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13). Per Pasquetta alle 11 visita guidata gratuita alle collezioni che comprendono una raccolta unica al mondo di pittura su tavola a fondo oro dei secoli XII-XIV, tra cui l’eccezionale gruppo di croci dipinte e il polittico firmato da Simone Martini (1320). Il Museo Nazionale di Palazzo Reale Pisa sarà aperto per Pasqua e Pasquetta, dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13). Domani e lunedì alle 11 visita guidata gratuita alla ricca collezione del Palazzo. Mercatino sul lungomare a Marina di Pisa. Per tutta la giornata di lunedì saranno presenti oltre 100 banchi grazie a Fiva e Confcommercio.

Mercatino di Pasquetta anche a Calci: artigianato e attività produttive locali davanti alla Certosa dalle 10 alle 19). A Vicopisano il complesso monumentale della Rocca del Brunelleschi sarà aperto, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini domani e lunedì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (acquisto biglietti a Palazzo Pretorio). La Torre del Soccorso e il suo Camminamento, e la Torre dell’Orologio, saranno visitabili, grazie a Capitolium Società Cooperativa, per Pasqua dalle 15 alle 19 e per Pasquetta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Biglietti direttamente sul posto o con prenotazione al link: https:coopcapitolium.itprenotazioni-online. Per Pasquetta torna infine l’appuntamento con il tradizionale Mercatino del Collezionismo, dell’Antiquariato e degli Hobbisti, organizzato dal Comitato il cui presidente è Alessio Pellegrini, nel centro storico di Vico e nel grande spazio espositivo tra le antiche mura del Circolo Arci L’Ortaccio.