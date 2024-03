Fiocchetto lilla: a Cascina una settimana di iniziative

Cascina 15 marzo 2024- Venerdì 15 marzo è la giornata del Fiocchetto Lilla, simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, malattie spesso sottovalutate e su cui gravano pesanti pregiudizi. “Proprio per questo diventa estremamente importante parlarne – sottolinea l’assessora Giulia Guainai –, in modo da supportare chi sta lottando, chi è guarito, chi non trova dentro sé la forza della consapevolezza e chi ha chiesto aiuto”. Questa sera la facciata del Municipio di Cascina si colorerà di Lilla e non mancheranno, anche quest’anno, nuovi appuntamenti di sensibilizzazione per la cittadinanza grazie alla preziosa e collaudata collaborazione con le realtà del territorio.

Nell’ambito della “settimana lilla contro i disturbi del comportamento alimentare”, giovedì 21 marzo dalle 10 alle 12 alla Biblioteca comunale Peppino Impastato (viale Comaschi 67) sarà attivo lo sportello di ascolto e informazione gratuito a cura dell’associazione “La Vita oltre lo Specchio” (familiari ed ex pazienti insieme per uscire dai Disturbi Alimentari). Per partecipare è necessario richiedere l’appuntamento prenotando al numero 050/719319.