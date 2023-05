Fine settimana ricco di eventi: come cambia la viabilità in centro

Pisa, 4 maggio 2023 – Nel week end che sta per arrivare il centro cittadino ospiterà due diverse iniziative. La prima è “Arno Music Festival”, una manifestazione musicale che si terrà sabato 6 maggio su un palco galleggiante nelle acque dell’Arno e alla quale il pubblico potrà assistere dalle spallette del fiume o da ponte di Mezzo. La seconda manifestazione in programma è “Star Event”, l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati del mondo di Star Wars: giunto quest’anno alla sua seconda edizione l’evento si svolgerà sabato 6 e domenica 7 maggio in piazza XX Settembre, Logge di Banchi e ponte di Mezzo.

Per consentire lo svolgersi dei due appuntamenti il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: - Ponte di Mezzo: chiusura al transito veicolare dalle ore 16.30 alle ore 17.30 dei giorni 6 e 7 maggio e dalle ore 21.30 alle ore 23.30 del giorno 6 maggio. - Lungarni Pacinotti, Mediceo, Galilei, Gambacorti: chiusura al transito veicolare dalle ore 17.30 del giorno 6 maggio alle ore 00.30 di domenica 7 maggio. Durante l’orario di chiusura al transito è consentita la sola circolazione in uscita dei veicoli che si trovino parcheggiati nei Lungarni interessati prima dell’orario di inizio del divieto.

Sarà inoltre interdetta la navigazione nel tratto compreso tra il ponte della Fortezza e il ponte Solferino dalle ore 10 di venerdì 5 maggio alle ore 12 di domenica 7 maggio, per consentire l’ormeggio e allestimento della chiatta da cui si esibiranno gli artisti e lo svolgimento del concerto.