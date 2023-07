Fine dell’assedio del 10 luglio 1500 II Palio tra le magistrature del Gioco "Storia pisana meno conosciuta"

Il Popolo Pisano e la sua resistenza per la libertà: per il quarto anno consecutivo si festeggia la "Fine dell’assedio dell’esercito francese del 10 luglio 1500", l’abbandono dell’assedio a Pisa da parte dei fiorentini, all’epoca il più potente esercito europeo. Sabato 8 luglio, nella ritrovata area del Parco delle Concette, con il patrocinio del Comune di Pisa e la disponibilità di Mura di Pisa, i Balestrieri di Porta San Marco, coadiuvati dalla Falconeria Sunrise, Pisa Ghibellina, Arcieri ed Armigeri di Sacco, Ordo Civitas Pisarum, Sbandieratori e Musici città di Pisa, metteranno in scena nei luoghi che originariamente furono teatro della resistenza pisana, una vera e propria celebrazione dell’evento. Momento focale della giornata alle 12, con la deposizione di una corona di alloro alle mura da parte delle autorità cittadine, alla presenza del Gonfalone della Città e di valletti in costume storico. "Non si tratta di una storia di campanile ma storia d’Italia- ha affermato l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini - perché quello che accade con la cosiddetta Seconda repubblica pisana è un pezzo delle storie delle guerre italiane che prendono il via con la morte di Lorenzo il Magnifico (1492) che squilibra l’assetto geopolitico che per 50 anni aveva assicurato la pace nel nostro Paese".

Nel programma, alle 10.30 è previsto l’inizio delle visite guidate in gruppi organizzati, nel pomeriggio visita delle mura con narrazione degli episodi più significativi delle giornate di assedio, e alle 18.00 la seconda edizione del Palio tra le magistrature del Gioco del Ponte.

"Ringrazio l’Amministrazione comunale che ci permette di proseguire il nostro percorso di rievocazione - afferma Cristiano Scarpellini, presidente dei Balestrieri di Porta San Marco, che si sofferma su un aspetto importante dell’evento è quello legato alla riscoperta di uno spazio inedito e poco conosciuto dai cittadini, il Parco delle Concette, che sta vivendo una nuova stagione. "È un evento che cresce di anno in anno - ha detto Raffaele Zortea responsabile marketing delle Mura di Pisa - le Mura portano su di loro i segni e le ferite della storia cittadina, che si notano non solo visitandole dall’alto ma anche passeggiando nella zona sottostante".

Alessandra Alderigi