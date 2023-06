Filo solidale con la Romagna Sul palco il politico Casini

E’ con un ritratto della politica italiana negli ultimi quarant’anni che si apre la seconda settimana del Pisa Scotto Festival & Pisaniana (coproduzione Circolo Culturale Filippo Mazzei e 50 Canale). Sarà un grande appuntamento con un ospite che si inserisce ancora una volta nel filo conduttore che lega la rassegna alla regione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. A salire sul palco domani alle 18.30 infatti sarà Pier Ferdinando Casini, politico di lunga data appena rieletto al Senato a Bologna, sua città natale. Casini, intervistato dalla giornalista Carlotta Romualdi, presenterà il suo ultimo libro "C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano" (Piemme Editore). "Ci sono momenti in cui tutto torna: i mille pezzi del puzzle vanno al loro posto e la visione si apre nitida davanti a noi. Come il sereno che arriva dopo un temporale. Il 29 gennaio del 2022, entrando nell’aula di Montecitorio per votare il bis di Sergio Mattarella e poi assistere alla sua proclamazione, ho ricevuto un applauso caldo e inaspettato. Quell’accoglienza calorosa è stata come il pezzo mancante di un puzzle che completa il quadro, la soddisfazione di aver compiuto il proprio dovere fino in fondo".

Casini è testimone della Prima e la Seconda Repubblica: dal suo esordio in Parlamento, al rapporto con grandi personalità della Democrazia Cristiana, passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera. L’ingresso, come per tutti gli altri appuntamenti, sarà libero fino ad esaurimento posti. Sarà possibile donare per la raccolta fondi in favore dell’Emilia Romagna anche acquistando il libro "C’era una volta la politica".

La rassegna prosegue martedì 13 giugno, alle 18.30, con I Pisani Più Schietti allo Scotto: "Tutti i colori del Sangiovese", la degustazione delle eccellenze del territorio a cura di Fisar, modera la giornalista Elisa Bani. L’evento è a numero chiuso (massimo 150 posti) ed è necessaria la prenotazione su www.eventbrite.it. La kermesse al Giardino Scotto si concluderà mercoledì 14 giugno alle 18.30 con l’incontro "Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo" moderato da Carlotta Romualdi. Un dibattito tra gli amministratori locali il sindaco Michele Conti, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano, Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano e Matteo Ferrucci, sindaco di Vicopisano. I.V.