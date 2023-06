Filo diretto con l’Emilia Romagna Ospite Pierferdinando Casini

Si rinnova la raccolta fondi per l’Emilia Romagna colpita da una tremenda alluvione che ha portato morti e distruzione. Inizia la seconda settimana del Pisa Scotto Festival & La Pisaniana e si parte con un ospite che si inserisce ancora una volta nel filo conduttore che lega la rassegna a questa regione colpita recentemente dall’immane disastro. A salire sul palco infatti è Pierferdinando Casini, politico di lunga data appena rieletto al Senato a Bologna, sua città natale.

Casini, intervistato dalla giornalista Carlotta Romualdi, presenterà il suo ultimo libro "C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano" (Piemme Editore).

Pier Ferdinando Casini è la memoria storica di questi ultimi quarant’anni anni di politica italiana. Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo emozionante esordio in Parlamento, al rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana, passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera,

L’appuntamento è per stasera al Giardino Scotto a partire dalle 18 e 30. L’ingresso, come per tutti gli altri appuntamenti, sarà libero fino ad esaurimento posti. Ricordiamo che anche in questa serata sarà possibile donare per la raccolta fondi in favore dell’Emilia Romagna alla quale si potrà partecipare anche acquistando il libro “C’era una volta la politica” di PF. Casini il cui ricavato verrà interamente devoluto alla raccolta. Una raccolta fondi, inoltre, è effettuata in loco o tramite bonifico (IT76N0846114000000010985913).

Gli altrri appuntamenti: domani alle 18:30 I Pisani Più Schietti allo Scotto: "Tutti i colori del Sangiovese" degustazione di eccellenze del nostro territorio a cura di Fisar. Modera Elisa Bani (Evento a numero chiuso - 150 posti). Mercoledì alle 18:30 Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo. Intervengono Michele Conti, sindaco di Pisa, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano, Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano, Matteo Ferrucci, sindaco Vicopisano. Modera Carlotta Romualdi