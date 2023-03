Filma e offende gli agenti Blitz anti-movida in centro

di Saverio Bargagna

Filma con il cellulare gli agenti della polizia municipale offendendoli e minacciandoli in piazza dei Cavalieri. Poi il 20enne pisano scappa per non essere identificato. Inseguito dagli uomini del Nosu viene bloccato e adesso sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità. E’ questo l’episodio più grave avvenuto nell’ambito di un’operazione anti-malamovida andata in scena nella notte fra sabato e domenica per le vie del centro storico.

Nel corso della notte, in piazza dei Cavalieri sono state segnalate due potenti casse elettroniche in funzione con musica ad altissimo volume. Gli agenti del commissario Paolo Migliorini le hanno trovate sui gradini del sagrato della chiesa di Santo Stefano circondate da diversi giovani alterati dall’alcol. Uno di essi – dopo essersi dichiarato proprietario delle casse –, appreso che sarebbe stato multato ha quindi fatto finta di essere estraneo ai fatti. Tuttavia il 20enne pisano, non digerendo il sequestro, si è opposto agli agenti scattanto foto e facendo video con il cellulare offendendo le forze dell’ordine. Dopo essere scappato però è stato preso e portato al Comando.

E’ filato tutto liscio, invece, in piazza Cairoli dove tutti gli esercizi pubblici sono risultati in regola. Lo stesso non si può dire in viale Gramsci, in zona Stazione. Qui gli agenti della municipale hanno elevato una sanzione da 5mila euro ad un minimarket che somministrava bevande alcoliche senza la prescritta licenza "favorendo – spiegano dal Nosu –, ad ogni ora del giorno, assembramenti di persone dedite all’alcol che spesso hanno un atteggiamento anche molesto nei confronti dei passanti".

L’attività di controllo è quindi proseguita in piazza delle Vettovaglie dove è posta sotto sequestro una cassa elettronica di amplificazione utilizzata con musica ad alto volume da alcuni studenti di nazionalità brasiliana. Infine è stata bloccata una coppia di nazionalità italiana e tunisina. L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di eroina. "Ringrazio gli uomini e le donne della polizia municipale – ha detto l’assessore Giovanna Bonanno – che con sacrificio e abnegazione si pongono al servizio dei cittadini anche in situazioni di pericolo".