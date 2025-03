Filiera della meccanica. Nuove opportunità di formazione gratuita. Al via i corsi Aforisma

Un progetto pensato per formare professionisti in grado di favorire la crescita e l’ innovazione della filiera produttiva della meccanica. Sono in partenza due nuovi corsi gratuiti di qualifica per maggiorenni disoccupati e inoccupati proposti dall’agenzia formativa Aforisma dedicati rispettivamente alla formazione di "addetti alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche" e di "addetti alle operazioni di saldatura e attrezzaggio delle macchine". "Si tratta di percorsi di formazione teorico-pratica per due figure molto richieste nell’ambito lavorativo, offriamo agli allievi una modalità didattica laboratoriale dove le competenze si imparano facendo - spiega Michele Panelli, vicepresidente di Aforisma - L’obiettivo è offrire a persone disoccupate una formazione tecnica e gratuita proiettata verso l’inserimento lavorativo e al contempo dare una risposta qualificata alle aziende della filiera delle meccanica".

Nel percorso finalizzato al rilascio della qualifica di "Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche", i partecipanti impareranno ad eseguire, utilizzando anche più di una macchina utensile, la lavorazione, la costruzione o la riparazione di una parte meccanica conformemente ai disegni predisposti o a campioni. Gli sbocchi possibili sono in tutte le aziende di tipo industriale che dispongono di macchine utensili, anche di medie e piccole dimensioni o artigianali che effettuano manutenzioni specialistiche o realizzazione di particolari meccanici.

Gli "Addetti alle operazioni di attrezzaggio delle macchine, di saldatura e di controllo della qualità dei processi di saldatura" saranno invece in grado di realizzare saldature elettriche o a gas su materiali ferrosi e leghe, saldatura MIG e MAG, brasatura e saldobrasatura, finitura delle superfici saldate. Tra le competenze insegnate anche la manutenzione degli impianti di saldatura, l’analisi della qualità e la capacità di leggere i disegni meccanici. Possibilità di impiego in tutte le aziende industriali che effettuano operazioni di saldatura, comprese imprese medie, piccole e artigianali attive nell’ambito della subfornitura di elementi meccanici, manutenzione e carpenteria certificata. Altri importanti sbocchi nell’ambito della manutenzione meccanica, navale e ferroviaria.

30 in totale i posti disponibili divisi tra i due corsi, entrambi gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021 2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Attivi da aprile a dicembre, i due insegnamenti prevedono sia lezioni in classe sia attività laboratoriale ed infine 300 ore di stage in aziende del settore, grazie ai molti collegamenti con le aziende del territorio che hanno Aforisma ed i partner di progetto Pegaso Lavoro ed ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa.

Iscrizioni aperte fino alle ore 18 di mercoledì 19 marzo, il bando di selezione e la documentazione richiesta per l’iscrizione ai corsi sono scaricabili dal sito www.aforismatoscana.net. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito, chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a [email protected], oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.