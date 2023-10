"Filiera corta, attenzione all’ambiente e la sfida di compiere altri passi avanti"

Presidente, è possibile fare un primissimo bilancio di questa undicesima edizione?

"Nonostante il maltempo la manifestazione è stata n grado di attrarre un buon numero di persone in Piazza Vittorio Emanuele, soprattutto la domenica. I numeri ci dicono che le attività al coperto come gli show cooking dello Chef romano Max Mariola, volto televisivo di Gambero Rosso Channel, le masterclass dedicate al vino, su tutte quella sul Cabernet Franc nelle Terre di Pisa, sono andate sold out. Bene anche il contest dedicato al miele che assieme ai laboratori sulla “fettunta” ed il tour-degustazione dell’olio hanno registrato il tutto esaurito Penalizzati invece dal meteo, venerdì e sabato, i tour guidati da sommelier ed esperti di salumi e formaggi presso gli stand".

E gli espositori?

"I primi dati in nostro possesso ci segnalano una moderata soddisfazione da parte degli operatori. Quasi tutti gli espositori si ritengono abbastanza contenti dei tre giorni di lavoro ma, ed è questo il dato più positivo, hanno espresso l’intenzione di tornare il prossimo anno".

Quest’anno particolare attenzione alle questioni ambientali, cosa può dirci?

"Il Festival non vuole trascurare le questioni ambientali ed ha abbracciato una serie di azioni volte a promuovere sostenibilità tutela dell’ambiente. La prima è quella di promuovere prodotti di filiera cortissima, che non richiedono lunghi trasporti per raggiungere l’evento. Così come la location, dacilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Quanto alla gestione dei rifiuti, grazie agli sponsor, abbiamo fornito contenitori, posate compostabili e bottiglie in materiale completamente riciclabile riducendo il rifiuto di plastica monouso. E ai visitatori, abbiamo dato bicchieri in vetro da utilizzare per tutta la durata dell’evento".

Ma il Festival è solo buon cibo e buon bere?

"No. Il Festival non si limita a essere un’occasione per gustare cibo e bevande eccellenti, e valorizzare le produzioni locali nel rispetto dell’ambiente. In realtà, rappresenta la celebrazione di un territorio che guarda al turismo, in particolare quello che porta il marchio “Terre di Pisa”. Negli ultimi sei anni, abbiamo lavorato instancabilmente, coinvolgendo imprese, associazioni e Istituzioni su diversi fronti. Abbiamo imparato reciprocamente e ci siamo arricchiti a vicenda. Non siamo qui per mettere un punto fermo, ma piuttosto per compiere un ulteriore passo avanti tutti insieme".

I risultati del Festival sono tutti merito della Camera?

"Ovviamente no, tutto questo è frutto di un lavoro collettivo dal merito di chi ha ideato l’evento, a quello di chi in questi anni lo ha migliorato e fatto crescere ma anche di tutti quelli che lo hanno sostenuto portando al suo interno valore aggiunto in termini di cultura, professionalità, sensibilità. Per questo il ringraziamento è da estendere a tutti, agli espositori in primis, ai dipendenti della Camera di Commercio, alle istituzioni che ci hanno patrocinato e supportato agli sponsor, alle associazioni, agli altri operatori economici e turistici del territorio, agli esperti e ai professionisti di settore".