"File assurde e altri guai. I tifosi hanno ragione"

"Anch’io sono abbonato e neppure io sono mai riuscito ad entrare allo stadio prima dell’inizio della partita". Marco Biondi, consigliere comunale del Partito Democratico, interviene nel dibattito dopo l’annuncio della protesta da parte della tifoseria organizzata nerazzurra. "Fa male leggere il comunicato della Curva Nord – scrive Biondi – soprattutto nella settimana che ci porta ad una delle partite più sentite della stagione". "Ma è difficile – argomenta ancora Biondi – non condividere le loro parole e la loro decisione. Da abbonato in curva nelle ultime partite non sono mai riuscito ad entrare allo stadio prima dell’inizio della partita, con file assurde, tornelli insufficienti e problematiche legate alla lettura dei dispositivi. Senza considerare che a causa della capienza ridotta attuale il settore più accessibile ed economico non è mai acquistabile direttamente e anche l’acquisto su ticketag, con biglietti con un costo maggiorato, è spesso complicato".

Biondi quindi analizza: "Le vari considerazioni vanno fatte anche tenendo conto dell’aumento del costo della vita e l’inflazione – dice il consigliere comunale – con la conseguenza che molte famiglie hanno difficoltà a venire allo stadio, come anche molti ragazzi giovani, che sicuramente hanno minori disponibilità economiche". "I problemi riscontrati nelle ultime partite – aggiunge ancora Biondi – hanno causato malumori e disagi a tanti tifosi, in particolar modo alle famiglie e ai giovani ragazzi che invece si dovrebbero far appassionare ai colori nerazzurri, perché il futuro è sicuramente nelle nuove generazioni e questo non si fa certo con i disagi riscontrati negli ultimi tempi".

"La capienza della curva nord – conclude il consigliere comunale – non è adeguata, a dicembre durante il bilancio presentai un ordine del giorno per impegnare il Comune a fare i dovuti passaggi e gli adeguamenti necessari a ridare una capienza alla curva di almeno 4000 posti".