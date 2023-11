"Filari di alberi nelle zone pedonali e 92 nuove piante"

"Un percorso turistico riqualificato per ridisegnare il quartiere rendendolo più verde". Parola di Raffaele Latrofa, vicesindaco con delega ai lavori pubblici. "Abbiamo recepito - ha aggiunto - le prescrizioni della Soprintendenza, compresa una maggiore attenzione alla visibilità verso le mura e a migliori scorci sulle sommità dei monumenti di Piazza dei Miracoli ma abbiamo anche inserito filari di alberature negli spazi pedonali, con la messa a dimora di ben 92 nuove piante". Negli interventi, ha concluso Latrofa, "abbiamo mirato a dare vita a un percorso pedonale più ampio, gradevole, ombreggiato e accessibile a tutti, introducendo attraversamenti pedonali con rampe per il superamento delle barriere architettoniche e segnali tattilo-vocali per persone ipovedenti e abbiamo messo a disposizione del quartiere un nuovo parcheggio che consentirà una migliore gestione del traffico mattutino per l’accesso di bambini e famiglie alla scuola e una nuova piazza completamente alberata, punto di sosta per i turisti, ma anche un nuovo luogo d’incontro per la zona".

Il cuore del progetto di riqualificazione riguarda l’area centrale di via da Vinci, Largo Cocco Griffi e piazza Manin perché ottimizza spazi e percorsi, prevedendo interventi di riqualificazione urbana, tra cui la realizzazione di un unico parcheggio su via Fedi (17 posti auto), una piazza pubblica rettangolare pavimentata in pietra arenaria grigia e con una serie di sedute disposte sui lati lunghi che delimitano lo spazio centrale polivalente, oltre un sistema diffuso di spazi pavimentati alberati, costituiti da 13 querce e 16 platani, aree di sosta e relax con una pavimentazione in calcestruzzo architettonico color sabbia. Ai lati del camminamento si collocano 40 banchi commerciali distanti 5 metri l’uno dall’altro, secondo il prototipo già approvato dal precedente progetto di fattibilità: box in acciaio corten di 2x2 metri, rinnovati nell’immagine, alternati a filari di alberature, costituiti dal mantenimento dei 12 platani esistenti e dalla messa a dimora di 45 nuovi lecci. In quest’ambito si posizionano inoltre 5 postazioni di ritrattisti e 2 operatori dell’ingegno, 2 servizi igienici, 4 edicole e 2 chioschi per informazioni turistiche.