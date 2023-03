Figli delle coppie omogenitoriali "Non siamo famiglie pericolose"

di Carlo Baroni Denise Rinehart e Giulia Garofalo Geymonat sono sposate e madri di due bambini. La loro, oltre che una storia d’amore, è anche una storia di battaglie. Il primo figlio ha 7 anni ed è nato a Pontedera nel 2016 tramite fecondazione eterologa fatta all’estero. Negli Stati Uniti avrebbe due mamme. In Italia una sola, Denise, la donna che lo ha partorito. Se anche la seconda mamma, Giulia – moglie di Denise – verrà riconosciuta come tale, lo deciderà la Cassazione. Poi c’è un fratellino da un anno e mezzo che, invece, ha due mamme, sia negli Stati Uniti che in Italia. Alcune settimane fa le abbiamo intervistate per raccontare la loro famiglia e le loro battaglie per essere riconosciute una famiglia italiana come tutte le altre. Oggi le intervistiamo dopo che la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento Ue per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione. Ne parliamo con Giulia. Dopo tante battaglie anche da parte di famiglie Arcobaleno c’è il rischio, secondo lei, e alla luce della vostra esperienza, che si facciano velocemente tanti passi indietro per le coppie dello...