Fiaccolata Cascina per Gaza. Ci sarà anche l’arcivescovo

"Cascina per Gaza. La Pace è Voce di Tutti", tutto pronto per la fiaccolata per pace organizzata per domani alle 21 nel centro storico della cittadina con partenza da Piazza della Chiesa, ingresso in Corso Matteotti, uscita da Porta Pisana in direzione Viale Comaschi, proseguendo sulla circonvallazione per poi rientrare in Corso Matteotti da Porta Fiorentina fino alla conclusione in Piazza dei Caduti. Sono previsti interventi delle autorità istituzionali e religiose oltre che della società civile.

"È una manifestazione – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – che come Comune di Cascina organizziamo su invito di associazioni e sindacati del territorio, in particolare le realtà provinciali di Acli, Arci, Anpi e Cgil. In questi giorni stanno arrivando tante adesioni,in particolare il Comune di Vicopisano sarà presente anche in forma ufficiale. C’è una grande attenzione sul tema, ci sarà la partecipazione dell’imam e dell’arcivescovo che chiuderanno gli interventi".

"Vogliamo ringraziare le realtà che hanno stimolato l’avvio di questa manifestazione, di cui la nostra amministrazione si è fatta carico con convinzione – hanno aggiunto le assessore Giulia Guainai e Francesca Mori –. Il contributo maggiore che possiamo dare in questi casi, oltre alla vicinanza, è la diffusione e la partecipazione. In previsione di una buona partecipazione, abbiamo avuto la collaborazione delle associazioni di protezione civile: non solo dal punto di vista delle ambulanze ma anche da quello organizzativo, compreso l’antincendio boschivo".

Tra i promotori e aderenti, c’è l’Anpi provinciale, intervenuta con il suo presidente Bruno Possenti. "Sono grato al sindaco e all’amministrazione comunale di Cascina per avere promosso questa iniziativa. Quello che sta accadendo in Palestina è sotto gli occhi di tutti, con la preparazione di un attacco massiccio a Gaza nel tentativo di cancellare questa realtà, oltre a voler smantellare la Cisgiordania per chiudere qualsiasi possibilità di un futuro per il popolo della Palestina. Per questo Anpi c’è con grande motivazione e gratitudine verso chi l’ha promossa". Per le Acli provinciali Pisa e Lucca, invece, è intervenuto il presidente Andrea Valente. "Non vogliamo che questa fiaccolata sia contro qualcosa o qualcuno, ma deve essere una marcia sobria dove la parola che unisce tutti, credenti e non credenti, è la pace, un valore universale".

Per Cgil Pisa interviene Massimo Basilei. "Mi aggiungo ai ringraziamenti per la tempestività, la sensibilità e la serenità con la quale il Comune di Cascina ha promosso e organizzato la manifestazione di giovedì. È una manifestazione molto importante, come lo sono tutte quelle che ancora tengono acceso un bagliore di attenzione e sensibilizzazione verso la tragedia del popolo palestinese, che sta sconfinando in un vero e proprio sterminio più che genocidio.

Le adesioni ufficiali alla marcia per la pace: Acli provinciale Pisa e Lucca, Amnesty International, Anpi Pisa, l’arcivescovo Saverio Cannistrà, assessora regionale Nardini, Casa Della Donna Pisa, Cgil Pisa, Cisl Pisa, Economia Disarmata, Emergency, Asd Scorpio Fighters, Imam Khalil, consigliera regionale Irene Galletti, Lungofiume, Nonne In Lotta, Oratorio Acutis Cascina, Parrocchia S. Casciano, Aps Remaggi, Ri-Creas, San Vincenzo De Paoli, Semi Futuri, Senatrice Zambito, Arci Pisa, Associazione Solo Per Amore, A.V. Falco, Associazione Amici Della Strada, Associazione Studio 16, Forum Terzo Settore, Centro Ascolto San Marco, Associazione La RosaAmara, Comune di Vicopisano, Circolo Acli Tellini, Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione di Cascina.