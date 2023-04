Fiaccolata Adesioni da tutta Italia

Una fiaccolata a Bari, un’altra a Genova, una perfino a Paola, in Calabria. Lo Stivale si accenderà di luci in memoria di Barbara Capovani in programma alle 20 di mercoledì 3 maggio. Pisa sarà ovviamente l’epicentro di una manifestazione silenziosa fra denuncia e ricordo. In città si attendono migliaia di persone e già delegazioni da ogni parte della Toscana hanno preannunciato la loro presenza.

La fiaccolata sarà preceduta, alle ore 18, all’auditorium "Rino Ricci" della Camera di Commercio da un incontro in memoria della psichiatra al quale, probabilmente, parteciperà anche la famiglia. "Vogliamo manifestare – scrivono Giuseppe Figlini, presidente Omceo Pisa e Filippo Anelli presidente nazionale di FnomCeo –, seppure in silenzio, il

senso di una Professione, quale è quella medica, che non rifugge da assunzioni di responsabilità

né tantomeno manca di senso di abnegazione ma che oggi richiede con forza, una concreta attivazione dello Stato per far cessare questi continui, inaccettabili episodi di violenza a danno di

professionisti che hanno scelto di fare della tutela della salute degli altri il proprio credo

professionale". "E’ giunta l’ora – scrivono ancora i medici – di interrompere questa vera e propria mattanza".