Fiab Pisa: Al mare in bici a Marina con Slow Food

Nell’ambito della decima edizione di Marina Slow, organizzata dal circolo Il Fortino con Slow Food, Fiab Pisa organizza per domani una gita in bici a Marina, con possibilità di cenare presso il Fortino e di partecipare a una chiacchierata sul tema Il costo della mobilità. Il ritrovo è a Pisa in largo Uliano Martini (ex stazione del Trammino) alle 18; alle 19 arrivo a Marina e visita degli spazi di Marina Slow. Alle 20 sarà possibile cenare al Fortino, e alle 21 partecipare alla chiacchierata con riflessioni su quanto la mobilità incida sulla crisi climatica e sul benessere dell’umanità. La partenza per il rientro a Pisa è prevista per le 22.30.

Il percorso in bici è di circa 26 km, interamente sulla pista del Trammino. La partecipazione alla gita è riservata ai soci Fiab: è possibile tesserarsi prima su https:www.fiabpisa.ittesseramento o alla partenza. E’ inoltre necessario iscriversi entro giovedì 24 agosto compilando l’apposito modulo su https:www.fiabpisa.itvolantiniMarinaSlow.pdf. E’ necessario inoltre presentarsi alla partenza con bici in buono stato, gilet rifrangente, luci anteriori e posteriori funzionanti, camera d’aria di scorta o kit di riparazione.

Per info: Leonora; [email protected] o Silvia; [email protected]