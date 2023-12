FESTIVITà SULLE MURA

Le Mura di Pisa si preparano a festeggiare il periodo natalizio con eventi speciali e addobbi a tema. Si parte sabato 16 dicembre con il laboratorio per bambini ‘Coloriamo il Natale sulle Mura’: dalle 15 alle 16.30 allo spazio della Torre del Catallo, che si affaccia su piazza dei Miracoli, realizzazione di addobbi con materiale di riuso, carta e cartone. I lavori saranno utilizzati per decorare il monumento. Dedicato ai bambini fino a 10 anni, massimo 15 iscritti e biglietto a 5 euro, obbligo di adulti accompagnatori che entrano gratis. Possibilità di rimanere fino alle 17 per godersi il tramonto su piazza dei Miracoli dal camminamento in quota. Sabato 23 dicembre e sabato 30 dicembre, tour cinematografico a cura di Acquario della Memoria, racconto originale che, attraverso proiezioni ed audio immersivi, fa rivivere la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ad oggi. Apertura dal lunedì alla domenica compresi Santo Stefano e a Capodanno dalle 10 alle 17 ultimo ingresso alle 16.30; unico giorno di chiusura lunedì 25 dicembre.