Festival "MusikArte": ai nastri di partenza l’edizione del decennale

Giunge quest’anno alla decima edizione il Festival internazionale MusikArte, organizzato dall’associazione musicale Fanny Mendelssohn sotto la direzione artistica di Sandra Landini e Francesca Amato: ricco il programma, in partenza il 3 marzo prossimo, presentato ieri nella sala Niccolini del comune di San Giuliano Terme alla presenza della vicesindaca con delega alla Cultura Lucia Scatena, di Sandra Landini, direttrice artistica, Francesca Amato, consulente artistica e del vicepresidente Adsi Toscana Agostino Agostini Venerosi della Seta. "Siamo orgogliosi che il nostro territorio ospiti non solo la sede in un’associazione del genere- ha affermato la vicesindaca Scatena-ma anche una kermesse che gode di riconoscimento internazionale".

"La manifestazione giunta a questo importante traguardo prevede 10 concerti, 2 mostre e tante degustazioni in compagnia dei nostri artisti, che ci accompagneranno fino a giugno – spiega Landini –un progetto, quello del decennale, che siamo riusciti a realizzare grazie al rinnovato e fondamentale sostegno della Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Un particolare ringraziamento alla delegazione Dimore pisane e associazione Dimore storiche italiane: i proprietari di questi splendidi luoghi infatti ospitano nelle loro dimore i nostri concerti a titolo gratuito e senza nessun onere per la collettività".

"Abbiamo lanciato la campagna ‘Dimore vive’- ha affermato Agostini Venerosi Della Seta- alcuni dei contesti di questo Festival sono le Dimore storiche del nostro territorio, monumenti nazionali privati, grazie al valore storico-architettonico che rappresentano, ma anche grazie al grande patrimonio immateriale costituito da miti, leggende, storytelling, sono particolarmente apprezzati dai turisti, soprattutto stranieri". La Stagione concertistica è stata realizzata con la partecipazione de La Voce del Serchio, Edi progetti, Mercatopoli, Confartigianato imprese Pisa e Fondazione Museo Piaggio. Gli spettacoli saranno distribuiti in diversi contesti tra San Giuliano Terme, Pisa, Cascina, Vicopisano, Pontedera, Vecchiano, Torre del Lago.

Alessandra Alderigi