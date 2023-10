Festival della Strada: Pisa capitale. L’arte urbana protagonista in città

Il Kobra si aggira per Palazzo Blu. Il brasiliano Eduardo Kobra, uno degli street artist più noti al mondo (suo il David di Michelangelo dipinto in cima alle cave di Carrara), crea nella Sala della Biblioteca una contemporanea Scuola di Atene, attingendo dai ritratti degli Avanguardisti. Pisa torna ad essere capitale dell’arte urbana con il Festival della Strada dal 27 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024: ideato da Gian Guido Grassi con l’associazione Start Attitude e promosso da Fondazione Palazzo Blu e Fondazione Pisa, il festival si articola in più mostre, installazioni diffuse, talk, workshop e la realizzazione di nuovi murales, con il contributo del Consiglio regionale Toscana e Comune di Pisa. Kobra è un gigante dei murales e l’alfiere della neoavanguardia paulista: combinazioni di tecniche diverse come la pittura coi pennelli, l’aerografo e gli spray, rendono le sue opere maestose e fuori dagli schemi. Il suo talento emerge tra i dedali della città alla fine anni ’80: da allora Kobra ha creato murales in ogni continente, compreso il più grande al mondo realizzato per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. In parallelo, sempre sul Lungarno Gambacorti, la Chiesa della Spina diventa teatro dell’installazione "Non Plus Ultra", di Gonzalo Borondo, artista spagnolo classe 1989 che dal 2007 interviene nello spazio pubblico sviluppando un linguaggio originale, in connessione con il luogo d’azione e la percezione fisica e simbolica degli spazi. Grazie anche al contributo del Consiglio regionale, nel periodo del Festival della Strada molti degli artisti coinvolti nelle mostre temporanee saranno coinvolti anche nella realizzazione di nuovi murales a Porta a Mare, andando a cementare la nuova identità di questa area come distretto d’arte urbana e museo a cielo aperto. Stefano Del Corso presidente Fondazione di Pisa: "Con il Festival della strada, Fondazione Pisa propone, in collaborazione con Fondazione Palazzo Blu, un progetto di natura multidisciplinare che vuol divenire nel tempo un riferimento per il settore della Street Art. La rassegna si propone di coinvolgere nel suo complesso tutta la città". L’assessore Filippo Bedini aggiunge: "Il Comune partecipa all’iniziativa ed invita i pisani qui a Palazzo Blu ma anche alla chiesa della Spina vocata a mostre d’arte in tema con la spiritualità del luogo". "Con il Festival della Strada – dice Grassi - portiamo avanti un percorso iniziato nel 2017 con i primi muri nel quartiere di Porta a Mare, avviando la rigenerazione di un’area ricca di storia della città, una zona fortemente tradizionale, il volto marinaresco di Pisa".

Carlo Venturini