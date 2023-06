Festa dell'Unità a Cascina, inizia domani la rassegna del PD con politica, intrattenimento e cucina

CASCINA

Secondo anno per la festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico di Cascina. Si inizia domani a Santo Stefano a Macerata, in piazza Bartoli, e si prosegue fino al 9 luglio con un fitto calendario: politica ma anche intrattenimento e buona cucina con il ristorante aperto dalle 20. "L’appuntamento con la Festa de l’Unità è una conferma importante, il primo ringraziamento va a tutti i volontari e le volontarie che rendono possibile questo evento. Siamo l’unico partito che riesce a preparare una rassegna del genere e testimonia il buono stato di salute della nostra comunità. La festa è un ottimo momento per incontrare le persone, discutere e ovviamente anche divertirsi insieme" ha dichiarato Giovanni Russo il segretario comunale del Pd che aggiunge -il programma politico prevede 4 dibattiti: giovedì 29 dalle 18.30 ospiteremo l’assessora regionale Monia Monni per parlare del progetto di bonifica della Ex-Decoindustria. Un problema decennale che questa amministrazione ha saputo risolvere. Lunedì 3 dalle 19 avremo l’assessora regionale Serena Spinelli con la quale affronteremo i temi dell’emergenza abitativa e del diritto alla casa, al centro dell’agenda del PD. Mercoledì 5 alle 19 ospiteremo Paolo Martinelli con il quale ci confronteremo sui temi della partecipazione e chiuderemo con un dibattitto sullo sport giovedì 6 alle 19 dove stiamo coinvolgimento le realtà locali". Il sindaco Michelangelo Betti: "La manifestazione consente il confronto, ma dà anche possibilità di aggregazione e intrattenimento"

Alessandra Alderigi