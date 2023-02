Festa alla scuola paritaria Sant’Antonio da Padova

NAVACCHIO

La scuola d’infanzia paritaria Sant’Antonio di Padova di Navacchio ha festeggiato la settima giornata diocesana della scuola cattolica, con un momento di preghiera insieme a tutti i bambini che hanno animato con canti la santa messaoli gesti che scaldano l’anima. Alla festa una mamma prende la parola: "Abbiamo scelto la scuola per consolidare, attraverso il lavoro delle nostre amate suore, ciò che già noi genitori cerchiamo di dare ai nostri figli: l’attenzione per le piccole cose, che poi risultano essere le più grandi". Un modo per ringraziare le suore che con dedizione e amore portano avanti il servizio educativo dal 1927.