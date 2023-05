Ferrante, Trapani, Biondi il fantastico trio dem

Il Pd fa il pieno di preferenze con tre uomini: due consiglieri comunali uscenti e un ex assessore. Il derby dei voti personali se lo aggiudica l’ex componente della giunta Filippeschi e segretario cittadino dem, Andrea Ferrante (661 preferenze), che si piazza per soli 26 voti davanti al capogruppo uscente Matteo Trapani (fermo a 635) e a Marco Biondi (519). Nel partito di Elly Schlein la prima donna in graduatoria sia nettamente staccata dai colleghi uomini: la capolista Dalia Ramalli non va oltre i 330 voti personali. Non solo, il voto sui singoli lascia intravedere anche che l’effetto Schlein almeno nel voto per i singoli candidati si è letteralmente liquefatto. Quattro dei cinque candidati più votati infatti, non sono direttamente etichettabile all’ala sinistra dem della quale fa parte sicuramente Ferrante, mentre attraggono consensi dall’area riformista Trapani, Biondi, Ramalli e Maria Antonietta Scognamiglio che con 305 preferenze si piazza al quinto posto davanti all’ex assessora lettiana della Provincia di Pisa, Silvia Pagnin. Per tutti loro scatterà certamente il seggio in consiglio comunale. E Trapani esulta per la sua personale perfomance: "Un risultato inaspettato ed emozionante. Terzo candidato più votato in città. Le 635 persone che hanno deciso darmi fiducia, quasi il doppio di soli 5 anni fa, mi spongono a lavorare con forza per Pisa. Ognuno di questi voti per me rappresenta un mondo, un bisogno, un sogno da realizzare. Ora si apre una nuova sfida: quella di coinvolgere tutti nella nostra idea di Pisa rinnovata, forte e aperta e vincere il ballottaggio".