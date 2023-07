Ferrante non ci sta "Un palacongressi al Santa Chiara? Sfregio a un capolavoro"

ùdi Gabriele Masiero

"Non c’è ragione di restringere il perimetro delle aree del Parco, rischiamo di sottrarre a una tutela adeguata 10 mila ettari su 25 mila. Chiederemo al Consiglio regionale di riaprire il procedimento da capo". E’ chiara la posizione del segretario pisano del Pd, Andrea Ferrante, sul piano integrato del parco attualmente in discussione: è un no alle scelte prospettate dai vertici dell’area protetta. E in un colloquio con La Nazione, getta lo sguardo però anche sulle scelte strategiche del futuro.

Destino dell’ex Santa Chiara, velocizzazione ferrovia Pisa-Firenze e il futuro dell’aeroporto: che città si immagina per i prossimi decenni?

"Sull’ex Santa Chiara chiediamo un confronto in consiglio e in città. Già l’intervento sulla ex caserma Artale sta portando in Santa Maria un carico urbanistico sproporzionato, pensare di sfigurare il piano Chipperfield con la costruzione di un palazzo dei congressi è un po’ come scarabocchiare la Gioconda. Un atto arrogante che parla a interessi speculativi e sacrifica la restituzione alla città di un’area di grande pregio. Sulle infrastrutture rischiamo il disastro. Toscana Aeroporti ha convocato un cda per distribuire un dividendo straordinario, attingendo dalle riserve. Vogliamo sapere perché, chiediamo che prima di operazioni come questa sia completato l’adeguamento dell’aerostazione. Il Galilei sta crescendo meno di Peretola e della media nazionale. Sugli investimenti, in ritardo, bisogna essere vigili e Conti deve stare sul pezzo senza subalternità. Sul quadruplicamento della linea per Firenze, dopo i risultati ottenuti da Letta e Zambito col governo Draghi, tutto tace. Il sindaco deve prendere un’iniziativa, il ministro Salvini è il segretario del suo partito. Deve dirci se crede in questo progetto, per noi vitale".

L’idea di un gruppo unico di opposizione del centrosinistra guidato da Paolo Martinelli, sostenuta anche da una parte del Pd, è tramontata subito e non ha convito neppure molti iscritti dem. Lei come immagina il lavoro dei prossimni anni e con quale ruolo per l’ex candidato sindaco?

"Era una suggestione coerente con l’entusiasmo e lo spirito unitario della campagna elettorale, ma non conveniva per dinamiche di consiglio. La destra ha mostrato fratture e divisioni fin dai primi consigli. Dobbiamo portare avanti un’opposizione rigorosa, sempre sulle questioni che interessano i cittadini, senza tatticismi e personalismi".

Da segretario del Pd che analisi fa della sconfitta elettorale?

Il divario, numeri alla mano, è stato netto e con tanti voti che Conti ha conquistato in quelli che fino a pochi anni fa erano i vostri mondi.

"Martinelli e la coalizione hanno avuto un risultato più che onorevole, su cui non tutti scommettevano, un segnale di novità che sarebbe folle svilire. Partiamo da lì e allarghiamo ancora. Abbiamo avuto un limite, su cui riflettere, nel convincere un pezzo di elettorato meno politico e più pragmatico che ha scelto la continuità".

In autunno ci sarà il congresso dell’Unione comunale del Pd: si ricandiderà alla guida?

"Serve una linea coerente con quella nazionale di Elly Schlein, che mantenga lo spirito della campagna elettorale. Fra il primo turno e il ballottaggio si è respirato lo spirito dell’Ulivo, ne sono orgoglioso. In molti siamo nel Pd per far vivere quello spirito. I nomi verranno di conseguenza, coinvolgendo la base. E’ finito il tempo in cui in pochi decidono per un’intera comunità e per questo tanti stanno tornando a iscriversi, non dobbiamo deluderli".