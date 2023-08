Ferragosto? Si va in giro per musei Tante proposte a chilometro zero

PISA

Ferragosto nelle città d’arte. Un trendc che bacia la nostra provincia, piena in questi giorni di visitatori,soprattutto stranieri. Non solo mare o montagna, ma tra le alternative più gettonate per questa giornata di festa anche la fuga nei musei, per ammirare opere d’arte e scoprire la storia e la bellezza dei tesori del nostro territorio. Un’occasione per sfuggire al caos delle spiagge, ma anche un’opportunità per le famiglie di trasmettere alle nuove generazioni conoscenza e passione per oggetti di interesse storico e culturale. A Pisa, la scelta è ampia con i suoi nove musei sparsi per il territorio. Si parte dalla piazza più famosa del mondo, all’ombra della torre pendente che proprio questa settimana ha festeggiato i suoi 850 anni. Entrambi i musei, quello delle Sinopie e dell’Opera del Duomo, saranno aperti dalle 9 alle 20. Stessa cosa per il museo di San Matteo che farà apertura straordinaria proprio oggi martedì 15 agosto dalle 9.00 alle 13.30 (visita guidata gratuita a cura del personale del museo ore 11:00). Il Museo resterà invece chiuso domani 16 agosto. Gli stessi orari li avrà anche il Museo di Palazzo Reale, con cui è possibile acquistare il biglietto cumulativo per fare una visita ad entrambi.

Se invece si vuole uscire da Pisa città, il museo il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, nella cornice della splendida Certosa di Calci sarà aperto (tutti i giorni) con orario festivo dalle 9 alle 20.

Tornando tra le mura cittadine, Palazzo Blu mantiene gli stessi orari di sempre, da martedì a venerdì dalle 10 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Al momento oltre alla mostra permanente, è in corso l’esposizione "Attraversare le forme" una selezione di disegni originali tratti da alcuni tra i maggiori successi di Igort, uno dei più importanti artisti italiani contemporanei.

Ma ancora sempre a Palazzo Blu sarà possibile ammirare la selezione di dipinti e sculture del primo Novecento provenienti dal Philadelphia Museum of Art. Se invece si è alla ricerca di un po’ di verde, ma sempre rimanendo in città, è aperto anche l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa. Due ettari dove ci sono coltivate circa tremila piante da tutto il mondo. Gli orari di visita vanno dalle 8.30 alle 20. Non sarà possibile invece visitare il Museo delle Navi antiche di Pisa che oggi rimarrà chiuso. Stessa cosa per il Museo della Grafica che per Ferragosto rimane chiuso, ma negli altri giorni terrà il seguente orario: da lunedì a domenica, dalle 10 alle 20.

