Ferragosto all’insegna della cultura a Vicopisano con l’apertura straordinaria del complesso monumentale di Filippo Brunelleschi e della Torre dell’Orologio. Ma le proposte sono variegate tra storia, visite guidate, escursioni, piscina e festa del pesce.

Si inizia la sera del 14 agosto con l’aperi-pool alla Piscina comunale di Uliveto Terme (prenotazioni entro domani) con una serata all’insegna del divertimento per adulti e bambini. Dalle 20 alle 21 apericena a buffet con menu speciale per i bambini e le bambine sotto i 12 anni, la piscina resterà aperta per bagni e tuffi, eccezionalmente, fino alle 23:30. Prosegue, invece, nel campo sportivo Giuliano Taccola di Uliveto Terme, la Festa del pesce e dello sport, tutto il weekend, il 14, 15,18, 19 e 20 agosto. Sarà anche una giornata all’insegna della natura e del divertimento con le escursioni sui sentieri del Monte Pisano, c’è anche la possibilità di tour guidati del borgo di Vicopisano per gruppi (informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Turistico: 050796581, [email protected]).