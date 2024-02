Ferì il compagno con le forbici. Il perito: "E’ semi incapace". Donna condannata a 8 mesi

PISA

L’episodio clou era stato a gennaio scorso, esattamente un anno fa. Durante una lite, lei, 37enne, aveva lanciato un paio di forbici verso il compagno colpendolo a un occhio. L’uomo era finito in ospedale e i medici lo avevano giudicato guaribile in 60 giorni, la vista in parte compromessa. La donna era stata arrestata: ieri la sentenza, è stata condannata a 8 mesi. I due in precedenza vivevano in una casa all’interno di un condominio alle porte di Pisa dove poliziotti e carabinieri erano arrivati più volte proprio per i litigi frequenti, fino al ferimento di lui.

Ieri mattina davanti alla giudice per le indagini preliminari Nunzia Castellano, pubblico ministero Giancarlo Dominijanni, le parti hanno discusso. Gli avvocati pisani Maria Concetta Gugliotta e Alberto Marchesi che difendevano l’imputata e l’avvocato Francesco Paglini di Livorno per la parte civile.

La difesa ha chiesto un rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. La dottoressa Zampieri - è quanto si è appreso - ha giudicato la giovane incapace totalmente, mentre il consulente ctu, il dottor Massimo Marchi, ha svolto una perizia in cui si afferma che la 37enne avrebbe un’incapacità parziale, ma un comportamento di fatto incontrollabile. In aula gip si è parlato del rapporto difficile fra i due, ricostruendo altri episodi violenti e del fatto che anche lei fosse finita "più volte in pronto soccorso, proprio per la violenza di genere subita".

Il compagno, dopo l’ultimo episodio ha "una ridotta capacità visiva". Il pm aveva chiesto 4 anni (si partiva da 6), la giudice ha stabilito una condanna a 8 mesi.

Antonia Casini