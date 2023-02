Cinzia Giachetti, presidente Federmanager Pisa, è eletta presidente dell’Unione Regionale Federmanager delle Associazioni Toscane. Il prestigioso nuovo incarico in ambito Federmanager di Cinzia Giachetti si aggiunge ai numerosi incarichi già avuti in passato a livello locale e nazionale. "Sono onorata di ricoprire questo ruolo e ringrazio i presidenti delle associazioni territoriali toscane di Federmanager, i delegati dell’Assemblea e il consiglio direttivo dell’Unione Regionale Federmanager per aver riposto in me così tanta fiducia", afferma Giachetti "metterò a disposizione la mia esperienza pluriennale in ambito Federmanager ai fini di valorizzare e rafforzare la rappresentanza dei manager industriali in Toscana".