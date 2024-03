Federica, la cascinese che fa cantare il legno

La Società Operaia di Cascina ospiterà domani, domenica 3 dicembre la prima mostra di Federica Bandecchi, liutaia 24enne di Cascina che "fa cantare il legno". Federica scolpisce violini per una passione che spera in futuro di diventare anche una professione. La sua prima mostra è stata organizzata in collaborazione con la Scuola di Liuteria Toscana "Fernando Ferroni", dove Federica ha imparato a forgiare il legno per dare vita alle varie sfumature del suono.

Da dove nasce la passione per scolpire i violini?

"Poco prima di finire le superiori ho visto dei video su YouTube sulla costruzione di un violino e ne sono rimasta totalmente affascinata. Da quel momento guardavo sempre più video per vedere ogni minimo passaggio e dettaglio della costruzione. Ho fatto il Liceo Artistico e un po’ di cultura di lavorazione del legno l’ho appresa sui banchi, in più avevo mio nonno che per hobby faceva il falegname e perciò ho sentito questa passione un po’ più mia".

Cosa la appassionava dei video che osservava?

"Il fatto che parti da un pezzo di legno e piano piano, con delicatezza, togliendo porzioni di materiale si arriva a un oggetto che ha una voce propria. Ed è una cosa bellissima. Parecchie ore di lavoro a mano e crei qualcosa che ha vita e può emozionar"e.

Cascina, città famosa per i falegnami e artigiani, la ha ispirata?

" In realtà la scoperta del legno è avvenuta in modo personale, un po’ a scuola e un po’ vedendo mio nonno che lavorava. Ho vissuto poco le botteghe di Cascina, della città ho visitato il museo della Società Operaia cha ha al suo interno pezzi di storia e attrezzature fantastiche. Ne sono rimasta affascinata".

Attualmente scolpisce per passione ma vorrebbe che diventasse una professione.

"Esatto, al momento è una passione ma spero che un domani diventi un lavoro. Sono fresca di diploma della scuola di liuteria ma sono ancora all’inizio, ho scolpito soltanto due violini. La parte pratica richiede molta concentrazione: si parla di oggetti pregiati e serve molta professionalità. Però se un giovane come me ha un sogno, un desiderio che merita, allora vale la pena buttarsi".

La sua passione nasce dai video YouTube, ha pensato di mettersi anche lei su questa piattaforma?

"Al momento no. Uso i social come divertimento, per far vedere cosa c’è dietro alla lavorazione dei violini. Ci sono un sacco di passaggi e ogni tanto posto dei video o delle foto, ma non sono molto brava coi social. Magari in futuro, per ora che sono all’inizio preferisco evitare".

Nonostante lei sia all’inizio sta però per tenere una mostra che inizia domenica. Un bel risultato.

"Infatti sono contentissima ed è una bellissima opportunità da parte della Società Operaia di Cascina. Poi in futuro parteciperò a una mostra che si terrà in America, organizzata con un’associazione vicina a Women in Lutherie. Io non ci andrò personalmente ma ci manderò l’ultimo violino che ho fatto. Sono veramente molto contenta".

Mario Ferrari