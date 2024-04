Farmacie comunali nella sede dell’ex Palp: "Irregolare e inopportuno"

Farmacie comunali nella sede ex Palp a Marina di Pisa: "Affidare servizi sociosanitari, così complessi e variegati a farmacie non solo potrebbe essere poco opportuno ma è anche fuori da qualsivoglia quadro normativo e un spreco di soldi pubblici". A dirlo è la consigliera comunale Pd, Dalia Ramalli (nella foto) a seguito del sopralluogo all’edificio eseguito dalla seconda commissione permanente lo scorso mercoledì. Un ordine del giorno, presentato da Fratelli d’Italia in consiglio comunale con indirizzo a costruire un complesso di servizi sociosanitari nella sede ex Palp dandolo in concessione a farmacie comunali, che le forze di opposizione hanno ampiamente criticato. "L’area del litorale – dice Dalia Ramalli -, necessita di servizi rispondenti ai bisogni della popolazione, servizi sociosanitari di prossimità, rete socioassistenziale per le persone fragili e un servizio di emergenza urgenza, anche in considerazione del fatto che questi saranno erogati nella Casa di Comunità che verrà realizzata nella sede del distretto di Marina di Pisa e che per il suo funzionamento prevede la presenza al suo interno del Terzo Settore. Basti pensare che in nessun modo farmacie comunali può organizzare il servizio di 118. Inoltre, questo ruolo sarà lo stesso della nascente casa di comunità prevista a Marina e per la quale sono stati stanziati 400mila euro per dei lavori di ammodernamento della struttura. Per questo sarebbe assurdo – conclude Ramalli -, spendere denaro pubblico per offrire a poche centinaia di metri di distanza servizi analoghi senza neanche chiedersi chi dovrebbe poi tenerli in piedi".