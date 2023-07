"Farmacie all'ex Palp di Pi? Idea sbagliata: Inutile dispersione di risorse"

PISA

"La proposta di Fratelli d’Italia di realizzare una cittadella sociosanitaria nei locali dell’ex Palp non solo non può rispondere ai bisogni di salute della popolazione specialmente in un territorio con necessità specifiche come quello del litorale ma rischia di minare alla base l’avviato percorso di progettazione di sanità territoriale basata sulle reti di prossimità e sull’integrazione socio sanitaria". Lo afferma la consgliera comunale del Pd, Dalia Ramalli, ricordando che l’amminsitrazione "sta investendo sui progetti delle case di comunità, in particolare sullo spoke previsto sul litorale, per il quale sono stati intercettati 400 mila euro di fondi Pnrr e imbastire due servizi con lo stesso campo di operazione rischia di dirottare le energie umane e professionali, già in forte carenza, creando dispersione dei servizi e confusione per gli utenti, mente è necessario investire prontamente, all’interno delle competenze proprie dell’amministrazione locale, su una sede idonea per restituire al litorale, secondo le normative vigenti, il servizio di emergenza urgenza e parallelamente continuare a partecipare alla radicale riforma della sanità territoriale".

Secondo Paolo Martinelli, capogruppo della città delle persone, "affrontare la questione dei servizi sul litorale senza una chiara strategia di integrazione è inopportuno e rischia di sprecare le poche risorse esistenti in nome di una autonomia che contraddice la necessità di integrare i servizi ed è singolare che non si colga la novità e il potenziale innovativo del modello di amministrazione condivisa della coprogrammazione e coprogettazione che si sta facendo avanti in varie parti d’Italia che permette una collaborazione paritaria tra l’amministrazione e il terzo settore e che per la situazione sul litorale bene si presterebbe". L’idea del centrodestra, aggiunge Luigi Sofia di Sinistra Unita, "si delinea in un quadro politico preoccupante per la sanità pubblica: un taglio netto, una sforbiciata che sottrarrà preziose risorse a un settore che già da tempo non gode di buona salute e che ora rischia di collassare definitivamente, con il risultato che sempre più italiani saranno costretti a rivolgersi ai privati". Infine, secondo Maria Antonietta Scognamiglio, "l’impianto della proposta non è in linea con gli indirizzi programmatici ministeriali e regionali sulla riorganizzazione dei servizi sociali e socio sanitari. Farmacia sociale nella sede ex Palp? Bene, ma non ha niente a che vedere con il servizio 118".