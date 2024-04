Farmacia sociale e polo sanitario nell’ex sede Palp di Marina. Primi passi dopo il sopralluogo

Sopralluogo della seconda commissione consiliare, che si occupa di politiche socio sanitarie alla ex sede Palp di Marina di Pisa per discutere del destino dell’immobile di proprietà comunale dopo la cessazione dell’attività della Pubblica assistenza. L’argomento era stato proposto dalla consigliera del Pd, Maria Antonietta Scognamiglio: "D’accordo con lei - ha spiegato la presidente di commissione, Rachele Compare - in questo primo incontro abbiamo coinvolto le figure competenti per le questioni di carattere edilizio e patrimoniale emerse, ovvero l’assessore con delega al Patrimonio, Filippo Bedini, il dirigente Claudio Sassetti, la geometra Stefania Piccolomini in sostituzione dell’ingegnere Daisy Ricci perché ad oggi l’immobile in questione non è stato ancora assegnato a nessuna direzione specifica del Comune, né concesso a enti o associazioni del territorio. Tuttavia il consiglio comunale ha già approvato da tempo un chiaro atto di indirizzo che prevede il conferimento dell’immobile alla partecipata Farmacie Comunali, ma che non si può procedere ad alcun conferimento senza la conformità edilizia: per questo recentemente sono stati realizzati lavori di messa in sicurezza della porzione esterna dell’immobile e si stanno in questi giorni espletando le procedure finalizzate al ripristino della conformità edilizia, indispensabili prima di qualsiasi forma di assegnazione". L’obiettivo è restituire nuova vita all’ex sede della Palp per realizzare in quei locali una cittadella sanitaria: l’idea è quella di aprire una farmacia sociale capace di offrire servizi socio sanitari a beneficio a di residenti e turisti, anche grazie a partnership con associazioni ed enti del terzo settore individuati tramite selezioni ad evidenza pubblica. "Infine - ha concluso Compare - l’interlocuzione avvenuta tra la direzione Patrimonio e la Sovrintendenza ha confermato che sulla struttura insistono solo vincoli paesaggistici ed è in corso di predisposizione la valutazione interesse culturale per l’immobile, dato che ha più di 70 anni".