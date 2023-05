Far West in viale Gramsci. Violenta rissa tra pusher, pugni e bottigliate

Pisa, 31 maggio 2023 – «Fermatevi, così vi ammazzate" urla qualcuno dal balcone di casa, sono le fasi concitate di due video che stanno circolando nelle chat. Le immagini mostrano una rissa tra due gruppi di persone, forse una faida tra pusher, all’altezza del viale Gramsci, zona stazione. I video risalgono alla tarda serata di lunedì, tra le 23.15 e le 23.30.

Due uomini, entrambi con maglia nera, vengono assaliti da almeno 5 persone, uno di loro, giovanissimo, intento alla fuga viene placcato e pestato dal gruppo con bastoni e bottiglie. L’altro, anche lui maglia nera, calvo, più anziano, cerca di soccorrere l’amico, ma anche lui viene brutalmente pestato con pugni, calci e una bottiglia di vetro in testa. I video raccontano due fasi, che coinvolgono sempre gli stessi elementi. La prima sul lato ovest del viale, la seconda invece dalla parte opposta, di fronte al bar Gambrinus.

«Lo scontro è iniziato alla fine di viale Bonaini – racconta un commerciante della zona -, nel giro di 5 cinque minuti è volato di tutto da una parte all’altra della strada con le macchine che passavano nel mezzo della "battaglia". Bottiglie, sgabelli, sassi e mazze da baseball. Ma c’è di peggio – aggiunge -, la stessa rissa è avvenuta la sera prima alle 20.30. In quel caso, nella colluttazione è stato lanciato anche un grosso blocco di cemento che ha colpito in piena testa uno dei partecipanti al tafferuglio".

Le due risse, in due sere consecutive, sempre secondo la ricostruzione del commerciante, vedrebbero coinvolti gli stessi elementi. La dinamica farebbe pensare ad una faida tra pusher, in una zona notoriamente dedita allo spaccio di stupefacenti.

"Il tutto è partito dai portici delle Poste – conferma la versione un residente, testimone oculare della rissa di lunedì sera -. Uno scenario così non si era mai visto. Per la prima volta lo scontro non è stato solo tra pusher stranieri, ma erano presenti anche dei pisani, non saprei dire se teste calde o acquirenti di droga".

Il residente, infatti, racconta di presunti italiani che hanno urlato ai residenti di scendere per intervenire nella rissa. "La mia preoccupazione – aggiunge - è che si tratti di una pericolosa nuova fase". Ad intervenire, lunedì sera, sono stati i carabinieri di Pisa. Le indagini e gli accertamenti del caso sono in corso, anche se, fanno sapere dal comando, non ci sono al momento né denunce, né feriti.

Enrico Mattia Del Punta