"Far ripartire il dialogo. Proprio da Pisa"

"Oggi sembra di trovarci di fronte ad una grande delusione". Così esordisce la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza alla inaugurazione dell’anno accademico di Unipi, cerimonia che ha inevitabilmente risentito dei recenti e tragici fatti di cronaca. Le vittime sul lavoro a Firenze (il rettore Zucchi ha posticipato la cerimonia inaugurale), il conflitto in Europa ed in Palestina, i cosiddetti "Fatti di Pisa" del 23 febbraio.

Perché parla di delusione?

"Mi sono laureata qui in fisica. A poche centinaia di metri da qui. Parlo di grande delusione perché quando eravamo studenti negli anni ’80-‘90, eravamo convinti che la storia dovesse sempre andare avanti; la ricerca, lo studio, la scienza ci avrebbero portati al progresso. Avevamo una grande fiducia. Stiamo vivendo invece una grave crisi internazionale, ci sono guerre in Europa ed in Palestina. Sono queste situazioni forme di regressione". I "Fatti di Pisa", la repressione ai danni di un corteo studentesco pacifico, aleggiano nei discorsi di tutti quelli che la hanno preceduta. Come evitare che si ripetano episodi simili?

"Dobbiamo dare il nostro contributo di scienziati e studiosi affinché si riapra un dialogo. Dopo i Fatti di Pisa, proprio dalla città, da Pisa, dalla sua comunità compatta è possibile che parti un segnale di richiesta di riflessione e dialogo. Lo dico dopo aver ascoltato le prese di posizione dell’Ateneo, dell’amministrazione cittadina, della Regione, dei tecnici amministrativi e degli studenti. Da Pisa può partire un forte segnale di riflessione congiunta ed aperta". Come può tradursi concretamente questo segnale?

"Sarebbe molto bello che l’ateneo stesso si facesse interprete, promotore di un momento di riflessione. Si potrebbe organizzare un incontro tra forze dell’ordine e studenti. Sarebbe una bella occasione di conoscenza e confronto. Il dialogo è basilare per conoscersi. Sono necessari incontri in cui si possano conoscere le posizioni reciproche e apprezzare i valori della democrazia il che vuol dire anche difendere chi manifesta per un’idea che non condividiamo o non condividiamo del tutto. è l’essenza della democrazia, questo, in realtà, è ciò che dagli stessi Paesi in conflitto, ci ammirano. Ci guardano, ci osservano e ci ammirano per la democrazia, li facciamo sognare un mondo migliore proprio per la democrazia". La proposta di un momento di incontro tra forze dell’ordine e studenti, è simile a quella del padre di Sara, una quindicenne vittima di manganellate al corteo. "Bisogna si recuperi il rispetto reciproco e lo si fa facendo conoscere agli studenti il lavoro che quotidianamente fanno le forze dell’ordine ed a queste, che si può e si deve manifestare pacificamente anche se ci sono idee non condivisibili in toto".

Carlo Venturini