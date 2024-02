"Fantasia, coriandoli di mare". Il carnevale conquista il litorale

Marina di Pisa pronta alla festa di Carnevale, per ritornare alla normalità, ma anche a un po’ di spensieratezza, dopo i gravi problemi che hanno attanagliato la comunità nei mesi scorsi, a partire dalle mareggiate di novembre e dicembre 2023. Così l’appuntamento "Fantasia, coriandoli di mare", diventa imperdibile per tutta la città e gli imprenditori del territorio. Dalla parata sul lungomare che prenderà il via alle 15 da Piazza delle Baleari domenica 18 febbraio, fino ad arrivare in Piazza Gorgona, passando per le premiazioni delle migliori maschere. Ad organizzare l’appuntamento Confcommercio provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano e i patrocini di Regione Toscana e Comune di Pisa.

"In questo periodo Marina è al centro di tante iniziative – dichiara il presidente di Concommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi -. Flagellata dalle alluvioni di novembre, è compito della nostra associazione incidere e aiutare i nostri imprenditori cittadini a venir fuori da questo momento delicato. Lo abbiamo fatto con i mercatini di Natale e continuiamo a farlo anche oggi con queste nuove iniziative, come continueremo a farlo anche in futuro. Facciamo sinergia e squadra insieme".

A far eco è anche Simona Rindi, presidente del Ccn: "Per questo evento, in locandina, Marina di Pisa ha scelto il tema della ‘Spada nella roccia’, perché come Excalibur aspettava di essere estratta dalla roccia, crediamo che Marina di Pisa stessa estrarrà questa spada dai propri scogli, uscendo da questo periodo negativo". L’evento ha il sostegno di Croce Azzurra: "Faremo il nostro esordio al carnevale di Marina – dichiara Paolo Malacarne di Croce Azzurra -. Saremo presenti con la nostra ambulanza donataci da un imprenditore del litorale". Il presidente di Sib Confcommercio Fabrizio Fontani infine commenta così l’evento: "Marina di Pisa ha voglia di vivere insieme e collaborare insieme. Quando ci sono eventi come questo scatta l’orgoglio e l’appartenenza da parte della comunità". Oltre alla parata in maschera la sfilata sarà accompagnata dalla musica della banda spettacolo "La Campagnola" di Marlia. I più piccoli inoltre, in Piazza Gorgona, avranno a disposizione le decorazioni del truccabimbi. Sempre in piazza Gorgona vi sarà la premiazione delle migliori maschere con tre categorie in concorso: miglior maschera adulto, miglior maschera baby e la miglior maschera di gruppo, oltre ad altri premi e soprese per tutti i partecipanti alla rassegna di Carnevale. All’evento di presentazione presenti i consiglieri comunali Virginia Mancini e Maurizio Nerini. Michele Bufalino