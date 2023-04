Fanno esplodere il bancomat: maxi colpo da migliaia di euro

Maxi colpo con l’apparecchio riempito in previsione del lungo weekend pasquale. Nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle 2.15, le pattuglie della squadra Volanti della Questura sono intervenute all’istituto Cassa di Risparmio di Pisa a Migliarino (frazione di Vecchiano) in via Mazzini 33. Una banda ha fatto esplodere lo sportello bancomat, per poi fuggire a bordo di una potente auto. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dei vigili del fuoco. All’interno è visibilmente danneggiato e completamente a soqquadro. Sul posto è stato rinvenuto un cavo di innesco che veniva sequestrato. E’ arrivata anche la polizia scientifica e della squadra mobile per i rilievi.

Al setaccio il sistema di videosorveglianza con le telecamere della banca. Il direttore ha riferito che l’ammanco è ancora da quantificare. Ma si pensa a migliaia se non decine di migliaia di euro: il bancomat era stato caricato per i tanti giorni di festa.