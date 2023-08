Famiglie in ginocchio "Vivere senza? Dramma"

di Carlo Venturini

"Con il reddito di cittadinanza pagavamo almeno le bollette. Ora siamo indietro anche con l’affitto". A raccontare questa testimonianza, è B.S. di 70 anni che ha una pensione minima di 300 euro. Chi ha perso il reddito di cittadinanza è il marito, F.G. pisano, di 67 anni. "E’ incredibile – dice la donna – io prendevo una pensione minima di 300 euro. Mio marito invalido al 70% prende una pensione pari alla mia. Come si fa? Col reddito ci stavamo rimettendo in pari con le bollette e con l’affitto. Ora siamo indietro di nuovo con l’affitto".

I due vivono a San Giusto nelle case popolari. "Noi temiamo di non poter rientrare nell’assegno perché non siamo occupabili. Appena possibile andremo in qualche patronato. Siamo preoccupati anche per la burocrazia, è sempre peggio. Siamo disorientati, è tutto così confuso. Ci dispiace non poter partecipare alla manifestazione di protesta, ma non ce la facciamo". Questo è solo un caso sui 3.311 i nuclei familiari in provincia di Pisa che percepiscono il reddito di cittadinanza. O meglio, lo percepivano. Infatti, alcuni di loro in questi giorni hanno ricevuto il fatidico messaggio di sospensione, mandato dall’Inps via sms, 23mila i messaggi di addio soltanto in Toscana.

Sulla questione interviene Federico Giusti delegato Cub che dichiara: "Come si campa con 500600 euro pagando fitto, carovita, spese sanitarie, beni di prima necessità? E’ la prima domanda alla quale un governo locale e nazionale dovrebbero rispondere invece di scaricare sulle classi meno abbienti i costi della crisi". Il taglio al reddito di cittadinanza e l’introduzione della Mia (Misura di inclusione attiva) ha di fatto dimezzato i percettori tra potenziali lavoratori e famiglie con disabili e minori. "Cambiando la durata del nuovo sostegno – dice il sindacalista - ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare: gli occupabili e le famiglie povere non in grado di lavorare, famiglie che da tempo non hanno i minimi requisiti per svolgere una occupazione per ragioni di salute, sociale, culturale, per assenza di reali competenze. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro. Le famiglie povere continueranno a ricevere un sussidio, la misura di inclusione attiva, il cui importo base (per un single) dovrebbe restare di 500 euro al mese, come nel reddito". E’ sicuro che in questa estate rovente, le sedi dei Caf dei sindacati verranno prese d’assalto come sta già accadendo da due giorni perché c’è ancora un forte disorientamento.