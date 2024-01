Famiglie e donne. Una fotografia sulla povertà

Sarà presentato questo pomeriggio alle 17.30 il "XVI Rapporto povertà 2023" curato dalla Caritas Diocesana di Pisa e dall’Osservatorio delle Povertà. La conferenza si terrà nella sala del consiglio comunale di Cascina (Corso Matteotti 90): il report sarà illustrato da Don Emanuele Morelli, direttore Caritas Diocesana di Pisa, e Francesco Paletti, redattore Rapporto Povertà. Per quanto riguarda il Piano di Pisa, dove sono state operative le Caritas parrocchiali di Casciavola e dell’Ansa dell’Arno e il centro d’ascolto di Cascina, i centri operativi nel 2022 hanno incontrato 110 persone, 104 delle quali nel solo centro d’ascolto di Cascina. Sono donne quasi i due terzi (65,6%) delle persone incontrate contro il 55,9% a livello diocesano, mentre gli italiani sono il 37,3%, l’8,3% in più rispetto alla media. In questo vicariato, più che altrove, le povertà incontrate dai centri Caritas si caratterizzato per una più marcata dimensione familiare (il 68,4% vive in famiglia e il 61,8% ha figli), ma anche per una condizione occupazionale e abitativa un po’ meno critica se è vero che coloro che non lavorano sono pari al 45,8% del totale (quasi dieci punti in meno della media) e l’83,0% vive in una casa stabile (in affitto ma anche di proprietà). Colpisce, però, la relativamente elevata incidenza di persone con reddito da pensione che si sono rivolte ai centri Caritas attivi in questo territorio, pari al 7,5%: l’incidenza più elevata insieme a quella della Valdiserchio.