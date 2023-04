"Facilitare l’occupazione Il Comune faccia la regia"

"La nostra proposta è che il sindaco appena eletto convochi un tavolo per il lavoro mettendo a sedere tutti i soggetti interessati: categorie economiche, sindacati, Camera di Commercio, l’Ufficio per l’Impiego, la Regione Toscana e soprattutto il sistema scolastico e le università". L’idea è di Federico Eligi, ex assessore delle giunte Filippeschi e capolista dei Riformisti alle prossime amministrative a sostegno di Paolo Martinelli nella coalizione di centrosinistra. E sarà al centro di un dibattito in programma oggi alle 18 alle Officine Garibaldi, introdotto dallo stesso Eligi e al quale interverranno l’assessora regionale al Lavoro e alla formazione, Alessandra Nardini, Martinelli e Paolo Fantappiè, segretario regionale della Uil. "L’obiettivo di questa proposta - spiega Eligi - è facilitare l’occupazione dei nostri giovani e in generale di tutti coloro che nel nostro territorio cercano un’occupazione. Come? Creando un tavolo, quindi istituzionalizzare un momento di confronto e coordinamento tra tutti i soggetti che a vario titolo e secondo le proprie competenze, agiscono nel mondo del lavoro, per definire procedure idonee all’inserimento dei lavoratori. Se a coordinarlo è il sindaco, quindi il Comune, eserciterà un costante sistema di monitoraggio degli insediamenti produttivi del territorio". Secondo il candidato riformista, ciò consentirà anche di programmare un’adeguata "formazione professionale, in capo alla regione, per quelle figure professionali di cui le aziende che si insedieranno sul territorio avranno realmente bisogno".

"Sembra l’uovo di Colombo - osserva Eligi - eppure in questi anni questa soluzione è mancata e avrebbe fatto comodo: in questo modo sarà possibile programmare con tutti i soggetti che partecipano al tavolo i percorsi formativi finalizzati all’assunzione di lavoratori residenti nel nostro territorio. Dobbiamo superare questa situazione che danneggia i nostri giovani e tutti coloro che sono in cerca di occupazione nel nostro territorio".

Gab. Mas.