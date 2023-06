Fabrizio Bartelloni presenta "Alibi" a "Scrittori in borgo" a Pisa

Nuova presentazione pisana per Fabrizio Bartelloni e il suo Alibi – zibaldone, di fughe, scuse e autoassoluzioni (MdS Editore, 2023), che giovedì 22 giugno alle 18 saranno ospiti della tradizionale rassegna “Scrittori in borgo” organizzata dalla Libreria Ghibellina nel giardino de La Nunziatina in un incontro che vedrà l’autore dialogare con la professoressa Guia Bessi, e con l’avvocato Laura Antonelli, già presidente della Camera Penale di Pisa. Un’antologia di inediti con cui il giurista-scrittore pisano affronta con di sarcasmo quello che egli ritiene uno dei più grandi mali dei nostri tempi: il vittimismo, ossia, come precisa egli stesso, “la diffusa tendenza a ricercare al di fuori di sé la colpa d’ogni sventura, inciampo o fallimento”.