Pisa, 13 marzo 2024. Prosegue il calendario del Marzo delle Donne con l’iniziativa che si terrà venerdì 15 marzo al Museo della Grafica di Pisa (Palazzo Lanfranchi) a partire dalle ore 17 dal titolo “Evoluzione imprenditoriale al femminile: la tradizione abbraccia la tradizione”, realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa in collaborazione con CNA e Museo della Grafica. L’evento vedrà i saluti istituzionali di Gabriella Porcaro, assessore alle Pari Opportunità, Alessandro Tosi direttore del Museo della Grafica e Elena Del Rosso, presidente del Museo. Modera l’incontro la giornalista Francesca Franceschi. Seguono gli interventi di Laura De Cesare, maestra artigiana e tessitrice, Emanuela Bulgarelli, maestra artigiana ricamatrice e creatrice di abbigliamento 0-3 anni, Lucia Arcarisi, ingengere biomedico e Ceo Weabios, Simona Betti, sarta innovatrice, Sabrina Fichi, maestra artigiana e titolare di SabrinAtelier, docente di modellistica, drappeggio e sartoria, Ivana Cerato, presidente Impresa Donna CNA Pisa. “L’evento – spiega l’assessore Gabriella Porcaro -, pensato per riscoprire gli antichi mestieri femminili al fine di poter creare nuove opportunità imprenditoriali soprattutto per le donne, vedrà protagoniste maestre artigiane, tessitrici e ricamatrici, sarte ma anche donne affermate nelle discipline STEM, come l’ingegnere biomedico Lucia Arcarisi CEO di Weabios, che ci parleranno di come sia possibile coniugare tradizioni e discipline innovative per favorire un reale sviluppo in chiave moderna dell’imprenditoria femminile. Questo appuntamento ci permetterà di sottolineare come i mestieri tradizionali, eccellenze del Made in Italy, abbiano bisogno dell’innovazione non solo per essere custoditi e tramandati, ma anche per essere riscoperti in chiave nuova, per favorire la nascita e la crescita di nuove attività artigianali italiane. Offriremo alla platea l’esempio concreto di come la tradizione possa essere abbracciata dall’innovazione. Parteciperà Simona Betti, sarta innovatrice titolare di “S’Arte scuola professionale di moda” che dal 2018 trasforma un’idea ingegneristica in creazione sartoriale, creando abiti intelligenti con sensori tessili personalizzati”.

