Evgenija dalla Russia per studiare "All’inizio è stata dura anche qua"

Non è mai più tornata a casa, da un anno a questa parte "da quando la guerra è entrata nella sua vita". Evgeniia Anikeeva, 28 anni, studentessa russa dell’Università di Pisa originaria di San Pietroburgo, vive in città da alcuni anni insieme a suo marito che è ucraino. Anche sua nonna vive in Ucraina a Zhitomyr, cittadina a 140 km da Kiev, mentre i suoi genitori vivono a San Pietroburgo. Famiglie divise da una guerra "fratricida".

"Non sono più tornata per paura di rimanere bloccata in Russia e di non poter proseguire i miei studi in Italia", dice con un filo di voce Evgeniia. "Se sei russo e vivi in Europa l’unico modo per riabbracciare la famiglia che invece si trova in Russia è di intraprendere un viaggio fino in Turchia per ricongiungersi. Tanti dei miei amici e colleghi hanno dovuto fare così per vedere i propri genitori", spiega la studentessa. I ricordi di quel 24 febbraio del 2022 ritornano vividi.

"E’ passato un anno da quella mattina del 24 febbraio in cui mi svegliai apprendendo la notizia dello scoppio della guerra. La paura da quel momento non ci ha più lasciati: da quel momento chiamiamo sempre a casa sia in Ucraina che in Russia per sapere come stanno i nostri parenti e seguiamo sempre le notizie sui giornali e in tv. La speranza è che si possa ristabilire la pace al più presto".

Sulla vita in Russia dice: "La vita scorre esattamente come prima perché in Russia, fatta eccezione per chi ha subito le sanzioni economiche occidentali, nulla è cambiato. Hanno chiuso tante catene occidentali e alcune sono state riaperte con nomi diversi come Starbucks che è diventato Coffee Star. Nei supermercati mancano dei prodotti e i prezzi si sono leggermente alzati". Evgeniia racconta inoltre come ha passato questo anno da russa che vive in un paese straniero. "All’inizio è stata dura anche qua. Mi è capitato di essere offesa perché russa, ora la situazione è migliorata. Spesso mi chiedono come stanno i miei parenti, come vivono. A volte però quando mi presento e dico da dove provengo vedo ancora quell’espressione di disprezzo nei volti delle persone". "La guerra non dipende dai cittadini - conclude - continuo a dire che ogni guerra è guerra, e per questo non la condivido".

Ilaria Vallerini