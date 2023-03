Evento formativo sugli indicatori di insolvenza

Il prossimo 31 marzo dalle 15 alle 19, al Polo Piagge dell’Università di Pisa, si terrà la V edizione dell’evento formativo "Gli indicatori di crisi e di insolvenza". L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa con il riconoscimento di 4 crediti formativi. Il dl 83 del 17 giugno 2022 ha introdotto sostanziali modifiche al decreto legislativo n.142019 attuativo della legge delega n.1552017. Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza impone in testa all’imprenditore e ai suoi organi, nuovi adempimenti e nuove responsabilità. Nel contempo, tali adempimenti e responsabilità, offrono ai professionisti contabili e legali nuove opportunità di consulenza a favore dell’imprenditore e dei creditori sociali. Tale consulenza potrà essere erogata solo se il professionista acquisirà il linguaggio, le nozioni e gli strumenti necessari per rilevare il punto oltre il quale viene meno la ragionevolezza giuridica ed economica del rischio imprenditoriale e oltre il quale possono scattare le eventuali azioni di responsabilità civile e penale da parte dei soci e dei creditori sociali. L’evento offre l’opportunità alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri e magistrati di svolgere i doveri della loro missione istituzionale con consapevolezza e responsabilità. Nell’occasione, saranno affrontati dai relatori: Bruno Ricci (commercialista, revisore legale, docente master universitario, scrittore, conferenziere, giornalista pubblicista, socio Aiaf), avvocato Elisa Carnesecchi, avvocato Sabina Bargagna, temi inerenti le crisi economiche aziendali e il modo per affrontarle. "Mai come oggi- afferma Ricci- l’imprenditore, deve affrontare il rischio imprenditoriale fin dalla fase di costituzione societaria e questo con l’obiettivo di proteggere il suo patrimoniale personale". L’event è dedicato, in particolar modo, ad imprenditori, amministratori, consulenti legali e contabili, alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri e ai magistrati, agli studenti di economia e di giurisprudenza e ai giornalisti. L’ingresso è gratuito.

A.A.