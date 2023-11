Evento da 400mila euro: "Nonostante la pioggia"

Un festival che piace, che può essere a giusta ragione considerato un "attrattore" verso il nostro territorio e le sue eccellenze, e che, nonostante condizioni meteo poco fortunate, chiude questa edizione con un bilancio positivo. Il "Terre di Pisa Food & Wine Festival" 2023, svoltosi in Piazza Vittorio Emanuele II nel weekend del 20-22 ottobre scorso ha registrato un successo in termini di visitatori e di soddisfazione da parte degli espositori, un risultato presentato nei dettagli ieri mattina nei locali della Camera di Commercio di Pisa. Il 76% dei visitatori dichiara infatti di essere venuto a Pisa solo per parteciparvi: a dirlo è uno studio condotto dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L’indagine ha previsto quattro rilevazioni distinte (visitatori, produttoriespositori, attività economiche collocate nei dintorni di Piazza Vittorio Emanuele II e attività turistiche, culturali e museali della città), in parte realizzate grazie al contributo di docenti e studenti dell’Ipsar Matteotti di Pisa.

"I dati - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - ci dicono come il Festival sia stato in grado di centrare l’obiettivo non solo di valorizzare le eccellenze delle "Terre di Pisa" ma anche di saper attrarre visitatori. L’aver condotto questo studio non serve solo per misurare la soddisfazione e l’impatto della manifestazione, ma mostra anche l’impegno dell’Ente camerale nel valutare in profondità l’efficacia delle azioni intraprese, nell’ottica di un miglioramento continuo".

La pioggia battente ha fatto perdere, in termini di numeri, le giornate di venerdì e sabato, ma l’apporto complessivo della manifestazione per la spesa dei visitatori è stato di 184mila euro (circa 40 euro in media per visitatore). Più della metà di questa cifra (circa 105mila euro) è stata appannaggio degli espositori mentre il sistema economico cittadino (strutture ricettive, pubblici esercizi, ristoranti, attività commerciali e culturali) ha raccolto, nelle tre giornate, altri 80mila euro. A questi si devono aggiungere 72mila euro, comprensivi delle spese di partecipazione alla manifestazione, come investimento dei produttoriespositori ed i circa 135mila della Camera di Commercio. In totale si arriva quindi a circa 400mila (392mila euro): un risultato più che lusinghiero che indica come ogni euro investito dalla Camera ne abbia generati 3.

il Festival piace ed è apprezzato da tutte le tipologie di soggetti intervistati. Il 98% dei produttoriespositori dichiara di voler tornare ad esporre, anche il 94% dei visitatori probabilmente ritornerà e il 70% degli esercenti al commercio è soddisfatto dei 3 giorni di lavoro.

Alessandra Alderigi