Evento corale per l’amministrazione medaglia al valor civile

Domani, il Comune di San Giuliano in collaborazione con l’associazione Antitesi, presenta l’evento (a ingresso gratuito) "Giornata della Memoria 2024" nella sala consiliare di via Giovanni Battista Niccolini alle 21. Interverranno: Lucia Scatena, vicesindaco del Comune, Giuseppe Capuano, per Emergency Pisa, Don Marco Teodosio Giacomino, sacerdote di Pontasserchio, Lorenzo Garzella, Associazione Acquario della Memoria e Stefano Nannipieri, Alfea Cinematografica, co sceneggiatore della docufiction “Per un nuovo domani”. Modera Silvia Nannipieri dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso. Verranno proiettati alcuni momenti del dietro le quinte di “Per un nuovo domani”, una produzione nata dalla collaborazione tra Alfea Cinematografica e Rai Fiction, con Neri Marcorè. Poi, il cortometraggio del 2023 di Lorenzo Garzella e Acquario della memoria dal titolo ‘’Il cammino della Liberazione’’. Interventi teatrali a cura di Daniela Bertini, con gli allievi del corso Laav di Molina Mon amour e l’accompagnamento di Federica Ceccherini della Filarmonica Sangiulianese. "Il comune di San Giuliano Terme, medaglia d’argento al Valore civile, è da sempre in prima linea per rendere attiva la memoria", affermano il sindaco Di Maio e la vicesindaca Scatena.