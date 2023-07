"Evasioni" sportive Gran finale del corso di volley per le detenute

Lo sport come strumento di integrazione. E il titolo del progetto dice già tutto: "Sport in carcere", progetto sviluppato dal comitato provinciale di Pisa dell’associazione Asmes con il Ministero della Giustizia – Dap e del Coni. Dopo l’esperimento dello scorso, al carcere Don Bosco si è svolto il corso di pallavolo riservato alle detenute, grazie anche alla preziosa collaborazione della Fipav – Comitato Territoriale Basso Tirreno e della Società Turris Pisa, che ha messo a disposizione il tecnico Nicola Bizzarri. Sempre nella Sezione femminile, negli scorsi giorni si è poi disputato un inconsueto triangolare di pallavolo tra una formazione di detenute, una del G.s. Bellaria Cappuccini Asd di Pontedera, e una della Turris Pisa. "Si tratta di iniziative rivolte a persone che vivono situazioni di disagio, con l’obiettivo di sviluppare motivazione, autostima e consapevolezza delle proprie capacità – sottolinea il presidente provinciale Ansmes Michele D’Alascio - Già da tempo a Pisa abbiamo iniziato una fruttuosa collaborazione con la Casa Circondariale Don Bosco consapevoli che l’attività ricreativa e sportiva riveste un particolarmente significato nel quadro di un programma rieducativo inteso a promuovere lo sviluppo armonico e globale della personalità del detenuto, specialmente se di giovane età". Oltre al presidente Ansmes D’Alascio, erano presenti: le pallavoliste pisane della Turris Marta Biver, Francesca Carini, Martina De Marchi, Linda Fortunati, Elena Lombardi, Benedetta Pardini. Queste invece le pallavoliste pontederesi della Bellaria: Eva Bachini, Valentina Beccani, Diletta Carli, Martina Caroti, Rachele Caroti, Anna Nardi, Noemi Neri, Giulia Puccioni, Sofia Turchi. "In campo" anche il Presidente della Turris Fabrizio Bigazzi con l’allenatore Nicola Bizzarri, la responsabile della Bellaria Annalisa Fidanzi con l’allenatore Matteo Maltinti, il Consigliere Fipav Paolo Duè, il consigliere regionale Ansmes Marco Landucci, l’Arbitro Fipav Enzo Fontanabella, la dottoressa Claudia Pia Carrieri Funzionario G.P. della Casa Circondariale. "Vedere che ci sono così tanti giovani" prosegue D’Alascio "disposti ad aiutare gli altri è stato per tutti fonte di grande soddisfazione. Un mondo giovanile diverso da quello che percepiamo quotidianamente, dove i gestii nobili fanno meno clamore dei cattivi esempi. Il potere dello Sport è anche questo: creare una società migliore con la collaborazione di tutti. Un gioco di squadra in cui sono tutti vincitori e grazie al quale si è reso un lodevole servizio alla collettività".